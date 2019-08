El conmovedor relato de Andrea Estévez, a un año de su regreso al país

La actriz recordó una dura etapa de su vida en un sentido posteo en Instagram Crédito: Instagram

En agosto de 2018, Andrea Estévez atravesó un momento muy duro en su vida personal. Luego de dar a luz a Hannah en Miami, a los tres meses se separó de su pareja, el empresario Juan Manuel García.

"En un principio tuvimos una crisis que comenzó a los quince días del nacimiento de nuestra hija y ahora ya te puedo hablar de separación", contaba por entonces en el programa Infama recargado. Según Estévez, García la había dejado sola con su hija, y no se mostraba como un padre presente. "Se rodeó de amistades que están en una etapa inmadura, y esa inmadurez lo fue arrastrando. Estando embarazada de ocho meses, he estado sin verlo durante 16 horas. Me dejó sola literalmente", expresaba.

A un año de esa compleja etapa, la actriz realizó un posteo en Instagram en el que recordó cómo fue su regreso a la Argentina, y puso énfasis en todo lo que luchó por su hija. "Hoy cumplimos un año muy importante para nosotras dos. Hace exactamente un año que llegamos juntas al país, de la manera que no esperábamos pero juntas. Tomamos un vuelo a Argentina, fue nuestro primer viaje en avión. Lleno de lágrimas y anécdotas que no olvidaré, pero te portaste como una campeona (que lo sos). Cerramos juntas una etapa muy dolorosa, con un aprendizaje muy fuerte de lo que jamás hay que permitir. Como mamá hay que educar y enseñar valores", expresó Andrea, quien actualmente se reconoce más entera.

"Comenzamos juntas una nueva vida, aprendimos y nos pusimos fuertes, de pie. Fuiste y sos fuerte. Tomé decisiones, las cuales no supiste y algún día hablaremos de ellas, pero estuviste ahí para darme fuerzas. Sin imaginarlo, estábamos en un nuevo punto de partida pero juntas. Me diste las fuerzas para seguir, para salir adelante y me marcaste el camino ¡Nos unimos más que nunca!", añadió.

Por último, Estévez le prometió a su pequeña estar presente en cada instante de su vida con dedicación. "Yo estoy acá para cuidarte, amarte, enseñarte, acompañarte, defender tus derechos y protegerte. Siempre juntas, te amo @hannahestevez", concluyó su sentido relato.