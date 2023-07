El crudo relato de Tatum O’Neal sobre la sobredosis y el derrame cerebral que cambiaron su vida para siempre

escuchar

En mayo de 2020, y después de una larga lucha contra las adicciones, Tatum O’Neal sufrió una sobredosis por abuso de medicamentos que le provocó un derrame cerebral severo. La exmujer del tenista John McEnroe estuvo casi al borde de la muerte y tuvo que entrar en rehabilitación para sobreponerse. Hoy, mientras sigue recuperándose, la actriz -que a los 10 años ganó un Oscar por su papel en Luna de papel, habló sobre su cambio de vida y su batalla por mejorar día a día.

“Casi me muero”, confesó O’ Neal en una reciente entrevista con People mientras recordaba las seis semanas que estuvo en coma, donde además del derrame cerebral sufrió un paro cardíaco y varias convulsiones. “Fue la llamada telefónica que siempre habíamos estado esperando”, dijo su hijo mayor, Kevin McEnroe, quién también participó de la charla. “Hubo momentos en los que pensamos que ella no iba a sobrevivir”, agregó en representación de sus dos hermanos, Sean y Emily.

Además del temor por perder a su madre, el joven de 37 años aseguró que, debido al panorama médico, tenían miedo de que Tatum no vuelva a caminar o a hablar. Es que, en plena internación, le diagnosticaron afasia, el mismo trastorno que sufrió Bruce Willis al principio de su enfermedad y que afecta el lenguaje. “Estaba en coma y tenía daños en la corteza frontal derecha”, rememoró Kevin, quién tuvo la difícil tarea de comunicarle a sus hermanos la situación. “Tuve que llamar a mi hermano y a mi hermana y decirles que pensaran que era ciega, sorda y que posiblemente nunca volvería a hablar”, reveló.

Cuando se despertó, la situación no fue muy diferente. “Ella no sabía dónde estaba. No podía decir: ‘Tengo miedo’”, agregó el joven que como hermano mayor se puso la situación al hombro. Por ese entonces, las restricciones por el Covid eran tan estrictas que la familia no podía visitar a O’Neal en el hospital. Solo podían comunicarse por teléfono o videollamada. “Cuando Emily la visitó por primera vez tuvo que pararse detrás de un vidrio”, relató su hermano.

Tatum O'Neil, el pasado 3 de junio en Nueva York

Durante los últimos tres años, la actriz de 59 años ha pasado por varios centros de rehabilitación tratando de recuperar su fuerza, su memoria y su capacidad para leer y escribir y su mejoría ha sido notable. “He pasado por mucho”, advirtió la mujer al tiempo que recordaba qué fue lo que la llevó a sufrir la sobredosis.

Según sus dichos, durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, Tatum había estado tomando medicamentos para su dolor de espalda, de cuello y su artritis reumatoide. Sin embargo, el día que terminó en terapia intensiva había ingerido una combinación de analgésicos, opiáceos y morfina. Fue un amigo quien la encontró en su departamento de Century City y la llevó de urgencia al hospital.

“Se había aislado. Con la adicción a la morfina y a productos farmacéuticos más pesados, la situación se estaba volviendo aterradora. Covid, dolor crónico, todas estas cosas la llevaron a un lugar de aislamiento”, contó Kevin sobre cómo estaban siendo los días de su madre antes de la pandemia que paralizó al mundo.

“Solo por hoy”

Si bien ya pasó lo peor, Tatum O’ Neal sigue bajo supervisión médica y con terapia regular, ya que todavía no ha logrado recuperar su memoria por completo. “Emocionalmente, las cosas que hicieron que mi mamá quisiera tomar drogas en primer lugar, esas cosas todavía están muy presentes”, advirtió su hijo dando cuenta que aún queda mucho camino por delante.

“He estado tratando de estar sobria toda mi vida. Todos los días lo intento”, aclaró Tatum por su parte. Es que la estrella de Hollywood ha sufrido varios altibajos emocionales a lo largo de los años: su turbulenta relación con su padre, Ryan O’Neal; su escandaloso divorcio de la leyenda del tenis, John McEnroe (con quién se enfrentó en los tribunales por la custodia de sus hijos) y su adicción a la heroína. “Fui adicta toda mi vida, casi de forma intermitente, durante los últimos 30 o 40 años”, reconoció la actriz que siempre estuvo muy pendiente de sus hijos para que no caigan en el mismo infierno que ella.

“Pudo querer la sobriedad como madre, pero nunca la quiso para sí misma (…) Siempre fue una madre muy amorosa pero cuando estaba aislada, creo que era difícil encontrar amor por sí misma”, asintió Kevin, quien se convirtió en escritor y que ha tenido sus propias luchas con el alcohol y las drogas. “Era un camino hacia una vida corta, pero ahora no me siento así. Y estoy muy orgulloso de ella por intentarlo”, confesó quien lleva tres años y medio sobrio.

“En el mundo de la recuperación puede haber un momento en el que sientas: ‘No puedo seguir viviendo de esta manera’. Y creo que eso es lo que finalmente ocurrió. Ahora veo una enorme cantidad de esperanza”, advirtió el mayor del clan mientras afirmaba que su madre “quiere vivir, quiere estar sobria, quiere aprender”.

“Nunca he estado más orgulloso de ser su hijo. Está llena de amor y llena de corazón (…) Ella está aprendiendo a estar consigo misma y a encontrar un poco de amor por sí misma. Ha sido duro, pero ha sido hermoso y es un milagro. Lo que le pido todos los días es que lo intente”, señaló Kevin al tiempo que advertía lo afortunados que eran por haber tenido una nueva oportunidad.

“Todos los días lo intento. Quiero estar con mis hermosos tres hijos”, cerró Tatum emocionada.

