El curioso motivo por el que Glen Powell le pidió consejo a Tom Cruise : “Él fue, como pasa mucho en mi vida, la primera persona en la que pensé”

En pocos días se estrenará la primera temporada de la serie Chad Powers: mariscal de campo, una sátira deportiva protagonizada por Glen Powell. En el marco de la historia, el personaje principal decide utilizar una prótesis para modificar sus rasgos faciales, con el objetivo de asumir una nueva identidad. Y atento a la importante de ese recurso, Powell decidió pedirle consejo ni más ni menos que a Tom Cruise.

En el año 2008, Cruise compuso al tiránico productor Les Grosman, para el film Una guerra de película. Para componer ese rol, el actor se sometió a un cambio de aspecto que incluso le valió que muchos espectadores no lo reconocieran, y debido a esa experiencia es que Powell pensó en Cruise como un referente ideal. Y según contó Glen en una nota con The Hollywood Reporter, el héroe de Top Gun no dudó en colaborar con él.

“Tom fue de extrema ayuda en colaborar con nosotros para no tomar el rumbo equivocado en lo referido al uso de prótesis”, aseguró Powell, y detalló: “Él fue, como pasa mucho en mi vida, la primera persona en la que pensé, y le pregunté cómo podíamos hacer funcionar esto. Porque Les Grosman es un personaje icónico, y de muchas capas”.

De izquierda a derecha, Glen Powell, Miles Teller, Tom Cruise, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Jay Ellis y Lewis Pullman posan durante el estreno de "Top Gun Maverick" en Londres, el jueves 19 de mayo de 2022. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Luego de consultarle cómo darle profundidad a una actuación que exige llevar tantas prótesis, al punto de hacer irreconocible su rostro, Powell explicó: “Definitivamente lo usé como fuente de referencia. Él prácticamente hizo todos los personajes posibles. Y en lo referido al uso de prótesis, realmente nos señaló la dirección correcta para que nos aseguráramos que todo iba a funcionar. Porque si vos realmente no vendés la idea de que el mundo se cree que está delante de una persona de verdad, toda la ficción se cae a pedazos. Así que ni hablar, le agradecemos a Tom Cruise todo eso”.

La buena relación entre ambos actores, surgió durante la filmación de Top Gun: Maverick. A partir de ese proyecto compartido, Tom Cruise comenzó a apadrinar a Powell, y apareció por sorpresa en la premiere londinense de Twisters para apoyar a quien se ha convertido en su pupilo predilecto dentro y fuera de la gran pantalla.

Luego de Top Gun: Maverick, Cruise envió a Powell a un cine de Los Ángeles para proyectarle un vídeo didáctico, reservado “solo para amigos íntimos”, en el que el actor desglosa directamente a la cámara todo el conocimiento acumulado sobre el séptimo arte, a lo largo de seis horas. “Hacer Top Gun juntos lo cambió todo. Tom es el mejor. Es un gran amigo y mentor y se ha convertido en una parte muy especial de mi vida”, ratificó Powell.

En Chad Powers, mariscal de campo, la estrella Glen Powell se somete a un extraordinario cambio físico, para darle vida a una figura totalmente atípica. Russ Holliday (Powell) nunca logró triunfar en el fútbol americano y su carácter soberbio y arrogante lo llevó a hundir una prometedora carrera profesional, que se vio opacada por un absurdo error. Pero ocho años después, y aún sediento de revancha, Russ adquiere unas prótesis faciales y modifica su rostro para convertirse en Chad Powers, un talentoso deportista que, ahora sí, tiene la posibilidad de triunfar. Esta comedia deportiva de seis episodios, cocreada por el propio Powell, bucea con humor en el mundo del deporte a través de un antipático personaje, que deberá cambiar su actitud si realmente busca conquistar sus sueños.

Chad Powers: mariscal de campo, estrena el 30 de septiembre por Disney+.