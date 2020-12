La China Suárez se refirió a una cuenta en redes sociales que se burla de sus hijos y de ella: "Sigan fomentando el bullying" Crédito: Instagram

Cansada de las falsas noticias que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, la China Suárez utilizó su cuenta de Instagram para hacer un fuerte descargo contra aquellos que le hacen bullying e inventan historias sobre su vida y su familia.

En una secuencia de posteos, la actriz desmintió que las personas que se ven en una foto que circulaba en redes fueran ella y Benjamín Vicuña. También se encargó de aclarar que no tuvo ninguna discusión con su pareja durante el fin de semana que pasaron juntos en una estancia en Ezeiza.

"Esos no somos nosotros jajaja. Chequear no, ¿no?", escribió sobre una imagen en donde se ve a dos adultos y un niño sentados a una mesa. "Les cuento que esta cuenta de una 'periodista' está algo obsesionada con nosotros. Su 'fuente' es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijos hace varios meses".

Según esa cuenta anónima, Eugenia y Benjamín habrían mantenido una fuerte discusión en el hotel en el que se alojaban. Desmintiendo esto, Eugenia explicó que pasaron unos hermosos días en familia. "Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta", afirmó. "Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen, no copien y peguen".

A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo un fuerte descargo por una falsa noticia que la involucra a ella y a su familia Crédito: Instagram

"Estas son las fuentes de una periodista. Un poquito de seriedad, un poquito. son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying", continuó diciendo en su descargo. "Esta familia de la foto no somos nosotros. El niño se llama Nicolás y jugó mucho con Magnolia, ni siquiera chequean las fotos. Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente, que me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces".

"Esta es tu fuente querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, mi familia y mis hijos hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados. Todos los que avalan estas cuentas que acosan luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante".

A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo un fuerte descargo por una falsa noticia que la involucra a ella y a su familia Crédito: Instagram

La actriz culminó la serie de mensajes con una reflexión. "Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente y difunden información de parte de un acosador, son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying".

Eugenia también compartió con sus seguidores fotos de sus hijos menores: Amancio, de cinco meses, y Magnolia, de dos años Crédito: Instagram

Para aplacar el mal momento vivido por estos rumores, la China decidió también compartir con sus seguidores fotos de sus hijos menores, Amancio, de cinco meses, y Magnolia, de dos años. En las postales, retratadas durante el fin de semana, se puede observar a la niña con el casco de estancia de fondo y el bello rostro del bebé.

