El desconsolado llanto de Ashley Judd: su madre entró al Salón de la Fama de la música country un día después de morir

Lo que estaba planificado para ser una gran celebración terminó como tributo. Apenas un día después de su muerte, la cantante Naomi Judd, ícono de la música de Estados Unidos y parte del famoso dúo The Judds, entró al Salón de la Fama de la Música Country.

En lo que fue el momento más emotivo de la noche, sus hijas, la famosa actriz de Hollywood Ashley Judd y su compañera de dúo Wynonna, no pudieron contener la emoción y rompieron en llanto. Según el portal Page Six, Wynonna y Ashley aparecieron en el escenario en la entrega de premios, que se llevó a cabo en Nashville porque el dúo musical al que le daban vida madre e hija se había agregado a la prestigiosa lista de artistas.

Visiblemente emocionada y con los ojos llenos de lágrimas, Ashley tomó la palabra. “Mi mamá los amaba tanto”, dijo a la audiencia. “Lamento que no haya podido aguantar hasta hoy”, agregó . Judd destacó el amor que Naomi tenía para con su público y el amor que le devolvían: “Su estima y respeto por ella realmente penetraron en su corazón”, aseguró. “Fue su afecto por ella lo que la mantuvo en pie en los últimos años”, dijo, muy agradecida.

Ricky Skaggs le entrega a Ashley Judd el medallón que le habría dado a su madre Naomi Judd, quien murió inesperadamente el sábado Wade Payne - Invision

A su turno, Wynonna prefirió dejar de lado la solemnidad y recordó a su mamá con un chiste: aseguró que no tenía ningún discurso preparado porque asumió que su mamá “sería la única que hablaría”.

Ashley, de 54 años, y Wynonna, de 57, anunciaron el pasado sábado la partida de Naomi como consecuencia de una “enfermedad mental”. La querida cantante estadounidense tenía 76 años.

“Estamos destrozados. Estamos navegando un profundo dolor y sabemos que así como la amamos, ella fue amada por su público”, dijeron en un comunicado conjunto que publicaron en sus cuentas de Instagram. “Estamos en territorio desconocido”.

Naomi reveló en 2016 que había luchado contra la depresión y la ansiedad severas desde que ella y Wynonna dejaron de hacer giras como The Judds en 2011. “[Los fanáticos] me ven con piedras preciosas, con brillo en mi cabello, eso es realmente lo que soy”, explicó en esa oportunidad. “Pero luego volvía a casa y no salía de la casa durante tres semanas, no me quitaba el pijama y no me higienizaba. Fue realmente malo”.

La enfermedad mental de Naomi Judd no era un secreto para nadie. De hecho, la misma cantante reveló su condición y abrió su corazón en 2016 cuando publicó el libro River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope. Allí habló de su lucha contra su delicado estado de salud y su depresión, explicó que fue tratada con medicamentos y terapia de electroshock. Naomi escribió sobre su experiencia, reveló, porque quería que la gente sepa que la enfermedad mental “no es un defecto de carácter, es una enfermedad apestosa”.

Como parte del dúo, Naomi y Wynonna -de 57 años-, estuvieron 14 veces con sus canciones en la cima de la lista de canciones más escuchadas de los Estados Unidos. Algunos de esos temas que lograron gran popularidad en aquél país fueron “Mama He’s Crazy”, “Why Not Me”, “Girls Night Out”, “Rockin’ With the Rhythm of the Rain” y “Grandpa”.

Después de llegar a la cima de la música country, Naomi y Wynonna se retiraron en 1991 luego que los médicos diagnosticaron a Naomi una hepatitis. Wynonna, en tanto, continuó su carrera como solista.