A los 76 años, murió la madre de Ashley Judd, una leyenda estadounidense de la música country

La cantante Naomi Judd, ícono de la música country de Estados Unidos y parte del famoso dúo The Judds, murió ayer a los 76 años. Así lo confirmó su hija y reconocida actriz de Hollywood, Ashley Judd, en sus redes sociales.

“Hoy, las hermanas sufrimos una tragedia”, arrancó la artista en un escueto comunicado que incluyó a su hermana, Wynonna Judd. “Perdimos a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental. Estamos destrozadas”, escribió en grandes letras blancas sobre un fondo negro. “Estamos navegando por un profundo dolor y sabemos que como nosotras la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”, cerró Judd el texto.

Según la revista People, Ashley, de 54 años, confirmó la noticia a la agencia Associated Press. Pese a que trascendió que la muerte tuvo lugar cerca de Nashville, Tennessee, aún no se conocieron los detalles del momento ni la causa exacta de su partida.

Por su parte, el esposo de Naomi, Larry Strickland, sí habló con la revista aunque se negó a dar información sobre los últimos momentos de la artista: “La familia de Naomi Judd solicita privacidad durante este momento desgarrador. No se dará a conocer información adicional en este momento”.

La enfermedad mental de Naomi Judd no era un secreto. De hecho, la misma cantante reveló su condición y abrió su corazón en 2016 cuando publicó el libro River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope. Allí habló de su lucha contra su delicado estado de salud y su depresión.

Un homenaje que no fue

Naomi Judd murió un día antes de la fecha en la que estaba programada la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama de la Música Country con The Judds, el dúo que formaba parte con su hija Wynonna y que se alzó con varios premios Grammy en las décadas de 1980 y 1990. Además, The Judds había anunciado también una gira que iba a comenzar en otoño y que sería su primera gira juntas en más de una década. También hicieron un regreso a las ceremonias de premios cuando se presentaron en los CMT Music Awards este mes.

Wynonna Judd y Naomi Judd en el escenario Ed Rode - WireImage

Como parte del dúo de madre e hija Naomi y Wynonna -de 57 años-, estuvieron 14 veces con sus canciones en la cima de la lista de canciones más escuchadas. Algunos de esos temas que lograron gran popularidad en Estados Unidos fueron “Mama He’s Crazy”, “Why Not Me”, “Girls Night Out”, “Rockin’ With the Rhythm of the Rain” y “Grandpa”.

Después de llegar a la cima de la música country, Naomi y Wynonna se retiraron en 1991 luego que los médicos diagnosticaron a Naomi una hepatitis. Wynonna continuó su carrera como solista.

Tristeza en el ambiente

“Es un honor haber sido testigo de “Love Can Build a Bridge” hace tan solo unas semanas”, tuiteó la cantante de country Maren Morris ayer cuando se conoció la noticia. “¡Esto es una noticia desgarradora! Naomi Judd era una de las personas más dulces que he conocido”, publicó el cantante Travis Tritt en Twitter, y señaló que había trabajado con Judd varias veces tanto en la televisión como en sus actuaciones.