“Donde estés, ¡te extraño!”: el doloroso mensaje de Mirtha Legrand a su hermana Goldy, a dos años de su muerte

Con una foto en blanco y negro y un emotivo texto, Mirtha Legrand recordó a Goldy, su hermana gemela, a dos años de su muerte. María Aurelia Paula Martínez Suárez -conocida por su nombre artístico, Silvia Legrand- falleció el 1 de mayo de 2020 a los 93 años, en plena pandemia. Además del duro golpe que significó para la diva de los almuerzos la muerte de su compañera de vida, la situación la afectó doblemente porque, debido a las fuertes restricciones para impedir el avance de la pandemia de Covid, no pudo despedirse de ella como hubiese querido.

“ Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana. Donde estés, ¡te extraño! ”, escribió Legrand y decidió acompañar el texto que publicó en la red social Instagram con dos corazones blancos. En la imagen que completa el recuerdo, se las ve a las dos muy jóvenes, con la mirada orientada hacia un costado y desplegando la belleza y el encanto que las llevó, juntas, a la fama. Más de 17 mil personas acompañaron el dolor de Mirtha con un “me gusta”, y otros tantos decidieron dejarle mensajes de consuelo a la conductora.

Un dolor que no cesa

En su primera aparición en televisión luego de un año y medio de confinamiento por la pandemia, en agosto del 2021, Legrand no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermana gemela y mayor confidente.

“Yo tuve a mi hermana que era mi mitad, la mitad de mi cuerpo, de mi mente, de mi todo”, expresó mientras hablaban sobre los muertos que dejó la pandemia. “El primero de mayo del año pasado murió y no le pude dar un beso. No la pude acompañar al cementerio y es una cosa que me cuesta superarlo ”, agregó .

Goldy junto a Mirtha Legrand y Julio Bocca, en el festejo de su cumpleaños número 91 Archivo

Emocionada y al borde de las lágrimas, la conductora conmovió a todos sus invitados al contar una intimidad. “ Tengo una foto de alguien que lo filmó, y veo unas personas llevando un ataúd . Veo y digo, ‘ahí está mi hermana’, y yo no le pude dar ni un beso ”, dijo mientras su voz se quebraba.

“ Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá. Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso... Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida ” cerró, contundente.

Minutos más tarde, la diva también recordó a su hermano José. “Los perdí a los dos en un año”, manifestó antes de recordar su ciudad natal, Villa Cañás. “Esta pandemia me he vuelto muy evocativa. Evoco todo: mi infancia, mi niñez, mi casamiento, cuando nacieron mis hijos, cuando me dijeron es un varón o es una niña. Me ha servido para hacer una revisión de mi vida”, explicó con una sonrisa en su rostro.

La eterna compañera de Mirtha

María Aurelia Paula Martínez Suárez, la mujer de estricto bajo perfil que transitó su corta carrera artística como Silvia Legrand y que para íntimos y extraños fue Goldy, fue uno de los pilares fundamentales de Mirtha Legrand.

Durante varios años, las hermanas Legrand compartieron la pasión por la actuación en cine y televisión. Películas como Soñar no cuesta nada o Claro de luna y programas como Carola y Carolina las contaron como protagonistas. En simultáneo, cada una desarrollaba algunos proyectos de manera independiente.

Mirtha y Goldy, su eterna compañera

Sin embargo, así como Legrand decidió dedicarle su vida al trabajo, su hermana Silvia, en cambio, optó por privilegiar su vida personal: se casó con el coronel del Ejército Eduardo Lopina y tuvo dos hijas: Gloria y Mónica, y abandonó su carrera siendo muy joven, cuando aún tenía mucho para ofrecer.

Se dijo que fue una imposición de su esposo, quien no veía con buenos ojos la vida de los artistas, pero ella se encargó de desmentir el trascendido. Alejada de los sets de cine y televisión, evitó mostrarse en público, salvo en ocasiones muy puntuales. Su vocación familiar la llevó a privilegiar su matrimonio y la crianza de sus hijas.

A Silvia jamás le molestó la trascendencia de su hermana Mirtha. Al contrario, con los años se había convertido en un verdadero sostén intelectual y emocional para ella. Cuando ambas quedaron viudas, ese lazo se volvió infranqueable. Josecito, el hermano mayor, se sumaba a ese vínculo.