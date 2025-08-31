El desesperado pedido de Claribel Medina en su encuentro con Marlon Brando: “Por favor, béseme la mano”

Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Claribel Medina no solo recordó su encuentro con Al Pacino y Marlon Brando, dos de las más grandes leyendas de Hollywood, sino que además reveló el desesperado e insólito pedido que le hizo al protagonista de El último tango en París.

Medina fue una de las invitadas de la Chiqui el último sábado a La noche de Mirtha Legrand. La actriz compartió la mesaza con el actor y humorista Fredy Villarreal, los periodistas Diego Cabot y Jesica Bossi y la bailarina y actriz Vanina Escudero.

“¿Cómo lo conociste a Al Pacino?”, le preguntó Mirtha a Medina en un momento de la velada. “Estudiando en el The Lee Strasberg Studio”, reveló la actriz, y recordó su paso por Estados Unidos, donde se instaló por un tiempo para estudiar teatro. “En mi época de juventud, cuando era una niña, crucé a Nueva York a estudiar”, recordó la puertorriqueña.

Claribel explicó que el instituto los llevó en una oportunidad al Actor Studio, la escuela de actores más famosa del mundo donde se formaron las más grandes figuras de la industria. “A mí justo me tocó un día que Pacino estaba haciendo su trabajo para Serpico con su coach. Nosotros estábamos detrás del vidrio mirando toda la clase. Fascinante”, aseguró.

“La pregunta es, ¿está bueno?”, quiso saber, pícara, Jésica Bossi. “No sé si me fijé en si estaba bueno, me volví loca porque soy una apasionada de la actuación, y no hacía otra cosa que ver todos los detalles del tipo y escuchar al coach tratando de tomar todo lo que este hombre decía”, confió. “Me maravillaba también el acento, esa cosa del spanglish, el acento que él tenía que usar en ese momento. Era muy particular”, sumó.

Al Pacino en Serpico

Cuando le consultaron si pudo saludarlo, la actriz dijo que no porque no podían acercarse, aunque de inmediato recordó otro nombre famoso con quien sí pudo intercambiar algunas palabras -y algo más-. “¿Sabés a quién saludé?”, exclamó con emoción. “Esto es hermoso”, anunció, y se dispuso a relatar la divertida anécdota.

El beso de Marlon Brando

“Yo había juntado plata para ir a ver una obra de teatro donde estaba Rita Moreno, que es puertorriqueña. Yo daba clases de inglés en Brooklyn y de español a niños que no hablaban ni bien español ni bien inglés. Era muy pobre yo en ese momento, y con la plata que había juntado dije ´me voy a ir a ver The ring’ , que era una obra con Rita Moreno y Liza Minelli”, contextualizó.

“Estaba sentada solita esperando que empiece la obra, mirando para adelante, y hago así”, continuó la actriz, y reprodujo el gesto que hizo entonces: volteó con cara de sorprendida hacia el lado derecho. “No, mentira. No puede ser”, pensó. “Nadie en Estados Unidos, en Nueva York, molesta a un famoso. A ninguna figura. O sea que era un papelón que yo lo molestara”, continuó. “Chicas, tenía a Marlon Brando. Palabras mayores”, reveló.

Marlon Brando en Piel de serpiente

De inmediato, Claribel Medina se justificó y confesó su reacción. “Yo solo tenía 19 años, ¿y cuándo podría volver a tener esa oportunidad? Cuando se terminó la obra, bajó el telón y yo, chiquitita porque pesaba 49 kilos en ese momento, me fui cruzando entre la gente, lo crucé en la escalera y le hablé. Le dije ´yo quiero ser actriz y estoy estudiando para ser actriz. ¡Por favor, béseme la mano!´”. En ese momento, todos en la mesa largaron una carcajada. “A él le agarró una ataque de risa, y me besó la mano. Me apadrinó”, cerró la actriz la historia.

Claribel Medina se encuentra protagonizando junto a Pablo Alarcón, su exmarido y el padre de sus dos hijas, la obra de teatro Es Complicado, una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela que explora las complejidades de las relaciones amorosas. Los actores se reunieron para esta obra luego de estar separados por más de tres décadas para darle vida a un matrimonio que se divorcia y luego se vuelve a conectar como una expareja.