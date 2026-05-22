Moria Casán se quebró frente al duro relato de María Fernanda Callejón: “Yo sé todo lo que pasó”

En un móvil para La mañana de Moria desde el Departamento Judicial Zárate-Campana, y mientras se aguardaba la sentencia en el juicio contra Ricky Diotto, María Fernanda Callejón no solo habló de la angustia que atravesó durante el conflicto con su exmarido, sino que además logró conmover profundamente a Moria Casán, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar el duro descargo de su panelista.

El juicio oral contra Ricardo “Ricky” Diotto comenzó el 16 de abril en los tribunales de Campana, en el marco de una causa iniciada por Callejón por violencia de género. El músico y odontólogo está imputado por lesiones leves y amenazas vinculadas a episodios denunciados por la actriz en 2022. Durante el proceso hubo varias audiencias, declaraciones de ambas partes y una fuerte exposición mediática del conflicto. Finalmente, poco después del mediodía, la Justicia decidió condenar a Diotto a 4 meses de prisión en suspenso.

La emoción de Moria Casán

En un momento del ida y vuelta entre Callejón y Moria, la actriz habló del acuerdo al que había llegado con su ex y terminó quebrándose al aire. “Yo tengo 59 años. Si mañana me pasa algo, lo único que quiero es que a Giovanna le quede algo de tantos años de trabajo. Trabajo desde los 14 años y no quiero que nadie más se tenga que hacer cargo. Quiero dejarle a nuestra hija un futuro, algo, porque no sabemos qué puede pasar”, explicó.

“Yo cumplo 60 años ahora, en junio, y dije: ‘Bueno, no tengo problema, cedo mi 50% y todo lo que tenga que ceder’, como lo hice siempre. Y seguiré trabajando para que no se devalúe nuestro patrimonio. Pero él, unilateralmente, un día decidió no pagar más. Yo me quedé con una casa enorme, llena de deudas, yendo y viniendo”, agregó.

Maria Fernanda Callejón y Ricky Diotto, enfrentados en la Justicia

Mientras Callejón hablaba con la voz quebrada sobre el esfuerzo realizado durante toda su vida y las disputas patrimoniales que mantuvo con Diotto, los ojos de Moria comenzaron a llenarse de lágrimas.

“Fer, mientras vos estás hablando, Moria está emocionada”, le señaló el periodista Gustavo Méndez. “Ay, sí, porque me da lástima”, admitió la conductora, visiblemente conmovida. De inmediato, Callejón también dejó ver su angustia: “Vos sabés, Mo. Yo estoy al lado tuyo todos los días, todas las mañanas, y te digo: ‘¡Tan feliz me hacés!’. Porque me enseñás, porque me decís que me resetee…”. La actriz no pudo terminar la frase, embargada por la emoción.

Mientras se secaba los ojos, Moria tomó la palabra y contó cómo acompañó a Callejón durante el último tiempo. “Es como una pichona mía, porque empezó conmigo en el teatro y sé todo lo que pasó y lo que pasa. Como somos mujeres fuertes, todo el mundo te ataca porque piensa que una apela a la victimización, y no es así. Es algo que le pasa”, reflexionó. “Hace rato dejé de ser víctima, porque si no, no estaría brillando ahí, en tu panel, todos los días”, respondió Callejón.

María Fernanda Callejón acusó a su ex de abuso

Antes de terminar el móvil, y acompañada en todo momento por su abogado, Martín de Vargas, la actriz sorprendió con una fuerte acusación contra su exmarido. “Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie”, disparó.

Ante la reacción de sorpresa de Moria y la repregunta de la conductora, Callejón aseguró que Diotto “abusó” de ella y explicó que todavía no había podido formalizar la denuncia porque primero quería concluir el juicio actual.

“Yo ya lo dije en este recinto, porque lo tenía acá”, expresó mientras se tocaba la garganta. “Eso fue el día que operamos a mi hija. Yo no miento. Yo digo la verdad”, agregó. “¿Eso fue hace poco?”, quiso saber Moria. “Hace dos años”, respondió la actriz. “No estábamos juntos. Operaron de urgencia a Giovanna por una apendicitis. Yo pensé que era una cosa y, cuando se lo comenté a mi abogado, me dijo: ‘No, eso es abuso sexual simple sin acceso carnal’”.

Callejón y Diotto se casaron en 2014 Gerardo Viercovich

Luego, Callejón explicó por qué decidió hacerlo público. “Estoy cansada de callarme. ‘Calladita soy más bonita’, sí, pero prefiero ser horrible y dejarle un legado a mi hija de que nadie tiene derecho a violentarla, disminuirla, achicarla ni impedirle ser. Yo sé que muchas mujeres no se animan. Yo me animé y por eso estoy pagando las consecuencias”, cerró.

Por su parte, el abogado de la actriz aseguró que ya se iniciaron acciones legales vinculadas a ese episodio y también por amenazas.

Finalmente, Diotto fue condenado a 4 meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa. “Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada... Se hizo una acusación porque algo había que hacer. Vamos a apelar, hay muchas pruebas que no quedaron concretas”, señaló el odontólogo al salir del juzgado. “Llevo dando vuelta cuatro años con esto y me perdí un viaje importante con mis amigos, eso es lo que más lamento", sumó.