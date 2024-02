escuchar

Nahuel Mutti eligió la víspera de San Valentín, el día en que se celebra al amor, para compartir un desgarrador mensaje que generó preocupación. A través de su cuenta de Instagram, el actor y fotógrafo contó haber vivido duros momentos, en donde sufrió traiciones y desengaños.

“Hay luz en algún lugar y la encontraré”, escribió al final de la publicación en X (antes Twitter) el actor de Verano del ´98, que en 2022 sorprendió al anunciar su separación de Catarina Spinetta después de 24 años de relación y tres hijos en común.

La publicación que el actor hizo en el día de ayer en X instagram.com/nahuelmutti

Sin rodeos, Mutti hace mención a los momentos más difíciles de su vida, aunque sin dar detalles. “Soledad, depresión, angustia y dolor . Sé lo que es por gracia o por desgracia. Todo y más, empatizo con los rotos, tristes, solitarios, dementes y perdidos, a los que sufren pérdidas, cuentan conmigo porque pertenecemos al mismo barco”, expresó.

Y continuó: “Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño , el miedo y el pánico”.

Más adelante en el mensaje, el actor se lamenta por las relaciones que quedaron atrás. “ Tuve lo que quise y perdí lo que quería. Amores que parecían eternos murieron y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente”, reflexionó.

En la publicación, que generó preocupación por el tono en que el artista enumera sus pesares, Mutti agrega: “No creer en nada, sentirse como un muerto. Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente”.

Finalmente, escribe un párrafo esperanzador y deja ver un deseo implícito de salir adelante, en su caso valiéndose de su pasión por la fotografía. “Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro me mantiene vivo. Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré”, zanjó.

Ante sus conmovedoras palabras, algunos de sus seguidores le dedicaron mensajes de apoyo. “Espero que sea una poesía o pensamiento y que no te haya pasado, pero es tan cierto todo: amigos para siempre que abandonan en las malas, amores que mienten, gente que burla, descarta; estar muy triste, hay que ser más empáticos, no cuesta nada hablar , preguntar. Las sonrisas vuelven”, le expresó una joven.

Desde su separación en 2022 de la hija de Luis Alberto Spinetta, Mutti empezó a vivir nueva etapa en su vida. En ese momento, fue Ángel de Brito quien dio a conocer la noticia de la ruptura: “Se separaron Catarina Spinetta y Nahuel Mutti. Tienen tres hijos y más de 20 años de matrimonio”, decía el periodista, además de aclarar que el fin de la relación se había producido en buenos términos. “Por ahora está todo bien. No hay ningún problema. Es un desgaste de la relación”, decía entonces.

Más tarde, el propio actor confirmaba la noticia, a través de sus redes sociales: “Público conocimiento. Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas”.

Nahuel Mutti y Catarina Spinetta compartieron 24 años en pareja

“Nada nunca es eterno, ni aquello que fue ni ahora lo que es, todo es movimiento y como hoy está aquí, mañana puedo partir o regresar, dinámica y fluida la vida y el amor eterno si es verdadero”, sostenía entonces.

Mutti y Spinetta conformaron una pareja de bajo perfil y, junto a sus hijos Ángelo, Benicio y Justino, siempre se mostraron como una familia muy unida, una pareja muy compinche que disfrutaba compartiendo tardes de sol y mates en su casa de Ingeniero Maschwitz. De sus 24 años juntos, 21 estuvieron casados.

