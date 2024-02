escuchar

Preocupó el mensaje que Nahuel Mutti compartió en sus redes sociales hablando de “ soledad, depresión, angustia y dolor ”, casualmente publicado el día en que muchos celebraban San Valentín. Muchos pensaron que el actor estaba pasando por un momento difícil en lo sentimental, que había perdido a un ser querido o que, en el día de los enamorados, le estaba mandando un mensaje en clave a su ex, Catarina Spinetta, madre de sus tres hijos.

“A veces no me doy cuenta que hay gente que lee del otro lado y que puede tener tanta repercusión lo que escribo. En realidad, lo que quería expresar no era en contra de nadie ni dedicado a nadie en particular tampoco, aunque por ahí se pueda interpretar así ”, le explicó Mutti a LA NACIÓN.

-¿A quién se lo dedicaste entonces?

-No tuvo ninguna dedicación. Sí quizá quería expresar que hay que estar más atentos a la gente que está pasando momentos de angustia, depresión o soledad y tener empatía con ellos . Gracias por permitirme aclarar y no oscurecer.

-Muchos pensaron que estaba dedicado a tu Caterina Spinetta o que habías perdido a alguien…

-Si estás un poco conectado siempre pasa, porque para avanzar hay que dejar cosas atrás. Lo escribí a las 2 AM de ayer o antes de ayer y no estaba consciente de que era el día de los enamorados. No era mi intención tener tanta repercusión. Me escribió mucha gente ... Me decían que estaban mal y que mis palabras le habían hecho bien. Pero no me siento un gurú ni estoy calificado para decirle nada a la gente, así que pido perdón si afecté a alguien en particular porque no fue dedicado a nadie. Simplemente fue una toma de conciencia . A veces escribo como una especie de espejo, para leerlo para mí y decírmelo a mí. No debería haberlo hecho público, quizá, sino hablarlo en terapia (risas).

-A casi dos años de su separación, ¿volviste a enamorarte?

-Prefiero no responder esa pregunta porque mantengo mi perfil bajo. Soy tranqui…

Qué decía el posteo

En la víspera de San Valentín, Nahuel Mutti escribió un desgarrador mensaje que preocupó a amigos y desconocidos. “Hay luz en algún lugar y la encontraré. Soledad, depresión, angustia y dolor. Sé lo que es por gracia o por desgracia. Todo y más, empatizo con los rotos, tristes, solitarios, dementes y perdidos, a los que sufren pérdidas, cuentan conmigo porque pertenecemos al mismo barco”, iniciaba el posteo.

“Esperar y desesperar, mirar para abajo con intenciones negras. Estuve también en el piso sin esperar nada y todo. Conozco el mal gusto de la traición, desamor y desengaño, el miedo y el pánico. Tuve lo que quise y perdí lo que quería . Amores que parecían eternos murieron y amistades de toda la vida desaparecieron de a poco como si nada hubiera sido cierto. La locura aledaña y el insomnio permanente. No creer en nada, sentirse como un muerto”, seguía.

“Mi ración de sufrimiento está completa, mi corazón ya roto e insuficiente. Nunca niegues dar, nunca niegues abrazar. Llama y contesta. Empatizar. Ama a pesar de todo. Estos disparos que no matan son los que me salvan. Cada foto, cada imagen que registro me mantiene vivo. Retengo instantes, historias porque me dan motivo. Agradezco lo que me dieron y lo que me quitaron. Hay luz en algún lugar y la encontraré”, finalizaba.

La ruptura tras 24 años de amor

La separación de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta se dio a conocer en mayo de 2022

A principios del 2022 se rumoreó sobre una crisis en la pareja de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, que en ese entonces festejaban 24 años de amor y tres hijos: Ángelo, Benicio y Justino. Se habló de desgaste de la relación y ellos, perfil bajo, no dijeron nada públicamente.

Sin embargo, como el rumor crecía, Mutti posteó en sus redes sociales: “Público conocimiento. Luego de 24 años de convivencia con Catarina Spinetta hemos tomado la decisión de seguir completándonos desde la distancia. Ambos creemos en este espacio para seguir creciendo. Nuestro amor y respeto continúan intactos, solo cambiaron algunas formas. Nada nunca es eterno, ni aquello que fue ni ahora lo que es, todo es movimiento y como hoy está aquí, mañana puedo partir o regresar, dinámica y fluida la vida y el amor eterno si es verdadero ”, escribía en mayo.

Catarina y Nahuel se conocieron mientras cursaban el secundario en el mismo colegio y empezaron a salir en pleno éxito de Verano del ‘98, tira que emitía Telefe y que él protagonizaba. Fue un flechazo. Pronto se fueron a vivir juntos y se casaron en el 2001.

