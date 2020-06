Natacha Jaitt fue encontrada muerta en febrero de 2019 en misteriosas cinrcunstancias Fuente: Archivo

Después del escándalo que desató el fallo del fiscal Fernando Rivarola , Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, compartió un desgarrador mensaje en las redes sociales en el que afirma que su mamá había sido violada antes de su muerte.

Conmocionada por la agresión sexual en "manada" acontecida en Chubut , la joven compartió una catarata de mensajes en su cuenta de Twitter para referirse a este hecho y, entre sus publicaciones, realizó una grave denuncia sobre lo ocurrido a su madre.

En el mensaje posteado por Antonella en el día de ayer en esa red social, escribió tajante: "A mi vieja la violaron, yo la vi sufrir, llorar e incluso decirme que tenía miedo por mí. Ese día nos abrazamos toda la noche, sin saber que poco después me la iban a arrebatar de las manos", escribió primero.

Tras ello y sumándose a las consignas del día contra la violencia de género, agregó: "Luchen, por vos, por ella, por todas #Desahogo #Desahogosexual #NiUnaMenos". Ante esta confesión, Antonella recibió una gran cantidad de comentarios en señal de apoyo a sus palabras.

Natacha Jaitt fue encontrada muerta el 23 de febrero de 2019 en un salón de fiestas de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y su entorno familiar sostiene que fue asesinada.

A un año de lo ocurrido, el pasado febrero Antonella realizaba un emotivo posteo en Instagram para recordarla: "Hoy hace un año estoy vacía, dentro de mi corazón ya no existe peor dolor que el de tu partida. Aún tengo la esperanza de verte entrar a casa y que me digas: "Acá estoy hijita, nunca me fui... solo fue un mal sueño", pero caigo en la realidad de que ya no estás conmigo, que no hay nada en el mundo que te haga volver a mí, que por más que luche (jamás voy a dejar de hacerlo), no hay nadie que pueda traer de vuelta esa sonrisa hermosa que tenías, esas ganas de vivir y de sonreír", escribió.