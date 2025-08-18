El día que Jimmy Kimmel le salvó la vida a su “enemigo” Matt Damon: “Si muere, iré a prisión por el resto de mi vida”

Tanto dentro como fuera de la pantalla, Jimmy Kimmel es un gran anfitrión. Por su late night show Jimmy Kimmel Live! pasan las estrellas más importantes de la industria, quienes se animan a revelar secretos, anécdotas y experiencias jamás contadas. Sin embargo, esta vez el protagonista fue él.

En las últimas horas, el presentador y comediante italoestadounidense reveló un hecho que vivió junto a su amigo (aunque “enemigo” para las cámaras) Matt Damon y que podría haberlo llevado a prisión de por vida.

Damon y Kimmel mantienen una divertida rivalidad para las cámaras Jerritt Clark - Getty Images North America

Fue en una reciente entrevista con Variety que el productor televisivo recordó una anécdota junto al actor, con quien tiene una divertida pelea ficticia desde 2005. “Matt Damon vino a cenar a mi casa una noche. Preparé costillas de cerdo”, comenzó a relatar Kimmel sobre aquella noche que casi termina en tragedia. “Llegó tarde, tenía mucha hambre y empezó a comer rápido. Se atragantó con una costilla de cerdo. Se le quedó atascada en la garganta durante una hora y media”, recordó.

El actor, que había ido a la velada junto a su hermano, comenzó a ahogarse, por lo que el dueño de casa propuso llevarlo a un hospital. “Si muere en mi casa, iré a prisión por el resto de mi vida”, pensó por aquel entonces Kimmel, quien públicamente es visto como el mayor enemigo de Damon. “Nunca podré explicar esto como algo más que un asesinato”, bromeó mientras intentaba ayudar al intérprete de Interstellar.

Respecto a cómo le salvó la vida a su eterno “rival”, Kimmel reveló que intentaron hacer la maniobra de Heimlich (un método de primeros auxilios en caso de asfixia) pero que el hueso estaba “demasiado abajo” por lo que no tuvieron éxito. “Buscamos mucho en YouTube y finalmente concluimos que comer trocitos de pan era la manera de que la costilla bajara hasta el estómago, y el pan lo salvó”, explicó.

Enemigos públicos, amigos íntimos

Jimmy Kimmel y Matt Damon mantienen una disputa ficticia desde 2005

El falso enfrentamiento entre Kimmel y Damon comenzó con una broma en el ciclo del conductor en los tiempos en que su programa no atraía a los invitados clase A necesarios para mantenerse a flote. A falta de nombres rutilantes, el cómico acostumbraba a cerrar cada emisión con un chiste: “Mis disculpas a Matt Damon, nos quedamos sin tiempo”, decía bromeando con el hecho de que su programa estaba tan repleto de invitados y buenos segmentos que hasta quedaba afuera una estrella como Damon.

Con el tiempo, estos grandes amigos detrás de cámara, descubrieron que algunos espectadores creían que todo el asunto era en serio y que el conductor tenía un especial encono para con el actor. Y entonces la gran pelea de ficción se puso en marcha: finalmente Damon aceptó aparecer como invitado en el ciclo pero Kimmel se tomó tantos minutos para presentarlo que no quedó tiempo para la entrevista.

El actor volvió a mostrarse enfurecido cuando uno de los colaboradores del programa de su “enemigo” se infiltró en el rodaje de Bourne: El ultimatum para intentar sacarle el protagónico. Un año más tarde, la comediante Sarah Silverman, por entonces la novia de Kimmel, le confesó al conductor por medio de una divertida canción que lo estaba engañando con Matt.

Aunque intentaron enmendar la relación yendo a terapia de pareja, esta disputa se volvió una gran atracción que hizo que el late night show de Kimmel no solo gane rating, sino que también gane espacio en los medios y despierte más curiosidad en el público.