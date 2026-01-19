Las polémicas declaraciones de Ben Affleck y Matt Damon sobre “el método Netflix” que perjudican al futuro de la plataforma

Nunca lo sabremos pero probablemente la repercusión que tuvo en los últimos días la charla que Ben Affleck y Matt Damon tuvieron en The Joe Rogan Experience, uno de los podcast más escuchados de los Estados Unidos que cuenta con millones de seguidores, no era lo que el departamento de prensa y promoción de Netflix había imaginado cuando elaboró la estrategia mediática para dar a conocer El botín, el largometraje ya disponible en la plataforma protagonizado y producido por el dúo.

Es que aunque la gira promocional de Damon y Affleck cumplió con el objetivo de transformar a la película en la más vista alrededor del mundo, la número 1 sin excepciones en los territorios donde existe Netflix, al mismo tiempo abrió un frente de polémica sobre el presente y futuro del cine que puso en cuestión los métodos del servicio de streaming. Una controversia que podría haber pasado desapercibida si no fuera porque la plataforma está en plena campaña para adquirir los estudios Warner, una de las más veneradas usinas de producción cinematográfica de la historia de Hollywood. Y porque quienes prendieron la primera mecha son dos de los intérpretes y productores más respetados de la industria cinematográfica.

“El modo estándar para hacer una película de acción que nosotros aprendimos suponía que tuvieras tres secuencias de gran despliegue distribuidas a lo largo del film. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero. En la última tenías que poner la mayor cantidad de dinero del presupuesto porque era el final de tu relato. Ahora nos plantean cosas como: “¿podemos tener una secuencia de acción en los primeros cinco minutos del film? Queremos que los espectadores se queden. Y no estaría mal si repitieran la trama de la película tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está usando el teléfono al mismo tiempo que la está viendo”, detalló Damon sobre el proceso de realizar una producción para Netflix.

Matt Damon en una escena de El botín, la película más vista de Netflix en todo el mundo RIP_20241125_WP_0096

Mientras la familia Ellison, dueños de Skydance Paramount, llevan adelante un intento de compra hostil para quedarse con todos los bienes de Warner Discovery argumentando, entre otras cosas, que Netflix planea darle el golpe de gracia a la alicaída distribución de cine en las salas para transformar a los largometrajes en uno más de sus contenidos que privilegien el algoritmo frente a la creatividad artística, la intervención de Damon en el exitoso podcast de Joe Rogan se parece mucho al paso en falso del marketing y las relaciones públicas que el año pasado dinamitaron desde adentro las posibilidades de que el film Emilia Pérez estuviera entre los grandes ganadores la noche de los Oscar.

Se podría decir que la gravedad de los tuits racistas y discriminatorios de Karla Sofía Gascón, protagonista del film dirigido por Jacques Audiard, que desbarrancaron su camino hacia el podio y pusieron la lupa en los contenidos de un film fallido desproporcionadamente celebrado antes del escándalo no son comparables a las declaraciones hechas por Damon hace pocos días, pero ambas situaciones ciertamente le consiguieron a Netflix una presencia negativa en los medios en el peor momento posible para su negocio. Por el caso Emilia Pérez, la plataforma perdió su ambicionada estatuilla a la mejor película, mientras que las palabras de Damon debilitan su posición frente a la adquisición más significativa de su historia. Un complicado acuerdo con 82.700 millones de dólares en juego.

El dúo dinámico

Ben Affleck y Matt Damon Ashley Landis / Associated Press)

Las declaraciones del actor, que es el protagonista de La odisea, la próxima película de Christopher Nolan, acérrimo defensor del cine en las salas, expusieron sin filtros los cambios en los mecanismos de producción que ya eran evidentes antes de que Damon decidiera exponerlos en un programa que consumen millones en los Estados Unidos y que es uno de los mayores propaladores de opiniones tanto en cuestiones políticas como culturales.

Así, si bien nada de lo que dijo el actor es novedoso o sorprendente, que lo hiciera en el escenario más público posible en el que estaba como invitado para lograr que el público viera su película en la plataforma, causó un impacto inmediato. Y no solo en los espectadores. Apenas Damon reveló las prácticas actuales de Netflix, a su lado Affleck intentó morigerar la crítica con un halago que, aunque cierto, no modifica la verdad de las declaraciones de su amigo y socio de toda la vida.

El director de Argo intervino en la conversación entre Damon y Rogan para aclarar que la fórmula de la plataforma descripta por su amigo no era la única manera de conseguir un éxito en ella. “Con Adolescencia no aplicaron ninguna de esas mierdas y es fantástica. Y oscura, trágica e intensa. Es sobre un tipo que se entera de que su hijo está acusado de asesinato. Hay tomas largas de las partes de atrás de sus cabezas, otras en las que los personajes se suben a un auto y no dicen nada”, ejemplificó Affleck en el podcast para demostrar que, según él, “no tenés que aplicar los trucos de Netflix” para atraer audiencias. Un argumento que no resiste mucho análisis ya que, como dice Damon es la excepción y no la regla, y además ignora las diferencias entre la producción y la distribución: la miniserie británica fue producida de manera independiente y luego adquirida por Netflix para su distribución global. Además, la defensa de Affleck no atiende a la crisis que atraviesa la industria cinematográfica en términos de audiencias y creatividad. Ellos mismos la explican en un momento de la charla que no se hizo viral. Tal vez porque termina revelando de boca de dos estrellas de cine la deprimente posibilidad de que aún con su dependencia del algoritmo y sus estrategias anti narrativas Netflix podría ser la única alternativa para asegurar la supervivencia del séptimo arte.

“Para no perder plata con una película estrenada en cine que costó 25 millones de dólares tenés que conseguir una taquilla de al menos 100 millones”, dice Affleck en el podcast y Damon completa la idea: “Tenés que gastar lo mismo que te costó hacerla en publicidad. Porque necesitás que la gente no solo se entere de su existencia sino que además debés lograr que vaya a las salas el viernes del estreno”.

Ben Affleck y Matt Damon en una escena de El botín RIP_20241205_WP_0109

Para terminar ese segmento de la charla de casi dos horas y media de duración en el programa de Rogan, un influyente comediante que apoyó la campaña presidencial de Donald Trump, Affleck hace un resumen tan certero como desolador para el presente y futuro inmediato del cine y, de paso, le da una mano a las plataformas de streaming que su amigo había denostado con honestidad brutal. “Todo se vuelve una cuestión de riesgos: nadie quiere hacer algo nuevo porque tienen que invertir mucho y nadie quiere perder su maldito dinero. Los servicios de streaming identificaron eso y ofrecieron alternativas. No todo tiene que tener una estrella o ser sobre superhéroes. Además, pienso que para gente de mi edad primero que nada ir al cine es caro, ir con toda tu familia te sale 100 dólares mientras que pagás 20 dólares al mes por la suscripción a una plataforma”, concluyó el actor que ganó su primer Oscar gracias a En busca del destino (Good Will Hunting), un film que seguramente hoy sería inviable para los estudios de cine y, con suerte, terminaría estrenándose en una plataforma de streaming como una versión muy distinta de la que el dúo de actores escribió a finales de la década del noventa del siglo pasado.