El difícil momento de Shannen Doherty: la actriz inició los trámites de divorcio

Todo parecía indicar que este, su tercer matrimonio, sería para siempre. De hecho, ella aseguraba que “la tercera sería la vencida”. Sin embargo, Shannen Doherthy sorprendió a sus seguidores al anunciar que acaba de iniciar los trámites para divorciarse de su tercer marido, el fotógrafo y productor Kurt Iswarienko, con quien llevaba 11 años casada.

Para que no quedaran dudas del momento que está atravesando, lleno de desencanto y desilusión, la protagonista de Beverly Hills 90210 compartió un fuerte mensaje en sus redes sociales: “ Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total”.

Más allá de aquel mensaje, Doherty no dio más precisiones sobre cuáles habían sido los motivos que la llevaron a pedir el divorcio. Pero su representante, Leslie Sloane, asumió el rol de vocera: no solo le confirmó la noticia al portal de noticias TMZ, sino que dio una pauta de cuál podría haber sido el principal motivo de la ruptura. “ El divorcio es lo último que quería Shannen. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción”, afirmó. Y agregó: “Puede comunicarse con la agente de Kurt, Collier Grimm, ya que ella está íntimamente involucrada en este asunto”.

Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la condición de salud de Doherty hace que la situación se vuelva aún más difícil. Justamente, mientras estuvieron juntos, Iswarienko fue uno de los grandes pilares de la actriz en su lucha contra el cáncer de mama. En 2019 le llegó a decir a la revista People: “El cáncer nos consolidó como pareja. Kurt y yo sentimos ahora un amor mucho más profundo el uno por el otro”. Además, en distintas entrevistas se refirió a él como su “alma gemela”.

La enfermedad le fue diagnosticada en 2013 y dos años después la actriz informó que había entrado en remisión, tras haberse sometido a una mastectomía y a quimioterapia. Sin embargo, en 2019 Doherty reveló que nuevamente le detectaron cáncer. A diferencia de la vez anterior, los médicos le dijeron que ya no tiene cura: está en la última etapa, la más irreversible.

“Tengo cáncer otra vez, en etapa 4. Hizo metástasis en mi cuerpo, y sé lo que eso significa. Estoy aterrada. Hubo tantos días donde no quise levantarme y tirar la toalla antes, pero por lo menos había una esperanza de seguir compartiendo tiempo con mi familia. Ahora solo me queda preocuparme por mi esposo y mi madre, quienes deben padecer conmigo este momento”, dijo entre lágrimas en una entrevista con Good Morning America.

Lo cierto es que todo parece indicar que la buena relación que alguna vez supieron construir y mantener quedó atrás y la separación no fue en buenos términos. Además, según consta en la demanda de divorcio, la protagonista de Charmed está pidiendo manutención conyugal. También trascendió que no existe un acuerdo prenupcial entre ellos.

Doherty e Iswarienko se casaron en octubre de 2011 en Malibú. En aquel momento, la actriz protagonizaba su propio reality, así que tanto los preparativos como la boda en sí formaron parte del formato y se volvieron de dominio público. Anteriormente, había estado casada con el actor Ashley Hamilton -hijo de George Hamilton- y el jugador de póquer Rick Solomon, expareja, también, de otras dos mujeres con alta exposición: Pamela Anderson y de Paris Hilton.

