El Dipy y Mariana Diarco se enfrentan en Twitter y “amenazan” con dar a conocer la actual pareja de su ex

Padres de Valentín (4) y separados desde hace dos años, Mariana Diarco y El Dipy tuvieron un cruce en Twitter. “No soy de romper las bolas con esto Mariana, pero, ¿en serio? con ese adicto en recuperación (ponele) ¿cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no”, escribió El Dipy.

La respuesta de Diarco no se hizo esperar: “Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. No querés que cuente desde cuando, estoy segura. Beso.

No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, en serio?

con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?

No me gusta que mi hijo este cerca d una "montaña rusa"

lo que hagas vos, lo sabes, no tengo ningún problema y jamas lo voy a tener, pero Con mi hijo no — Eldipypapaok (@eldipypapaok) May 25, 2021

@eldipypapaok Te contesto y sigo trabajando.

Así dormis tranquilo.

Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas.

Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del prog. de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa. — Marian (@MarianitaDiarco) May 25, 2021

Mariana estuvo en Los ángeles de la mañana, en eltrece, y desmintió tener una relación con el actor Gastón Pauls. “No estoy saliendo con Gastón Pauls. Es un compañero del canal y me lo cruzo una vez a la semana. Nunca nos besamos”, aseguró tirando por tierra esos rumores. Mariana Diarco conduce un noticiero en Crónica y en esa misma emisora Pauls conduce Ser libres, un ciclo sobre adicciones.

Con respecto a su tuit, en el que llamó a la supuesta pareja de El Dipy “la cincuentona del programa de la tarde”, Mariana comentó, con una sonrisa picara: “Escuché unos rumores. Que lo diga él. Nunca dije que fuera Viviana Canosa pero fui muchas veces a su programa y la conozco”. Recordemos que El Dipy fue varias veces como invitado al programa que Viviana Canosa conduce todas las tardes en A24, Viviana con vos.

En el final de la entrevista, Mariana contó que quiere tener una buena relación con el padre de su hijo. “Hasta hace dos días era una relación divina. Tenemos un hijo y a veces cuesta reconstruir una relación. Voy a priorizar siempre la buena relación con el padre de mi hijo. Soy una buena mamá y una buena ex”, cerró.

