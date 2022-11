El director de cine Paul Haggis fue condenado por violación y abuso sexual

escuchar

El director de cine Paul Haggis perdió el juicio civil en el que se lo acusaba de violación tras la denuncia de su expublicista, Haleigh Breest, que lo demandó por obligarla a practicarle sexo oral y abusar de ella en 2013 . El ganador del Oscar fue declarado culpable de los tres cargos de violación y abuso sexual, tras un juicio en la ciudad de Nueva York.

El jurado debatió durante casi seis horas y, por unanimidad, los cuatro hombres y las dos mujeres que integraban el panel se pronunciaron en favor de la demandante. Como consecuencia de esto, Haggis deberá pagarle a Breest 7,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Además el próximo lunes se determinará qué otra condena deberá enfrentar por sus delitos. Al ser un juicio civil, el director de grandes éxitos como Million Dollar Baby y Vidas cruzadas no enfrentará cargos penales.

La condena da por finalizado un juicio que lleva ya tres semanas. Breest había demandado a Haggis en 2017, alegando que el cineasta la obligó a practicarle sexo oral y luego la violó en su departamento del barrio del Soho, en Nueva York, luego de un evento al que concurrieron el 31 de enero de 2013. Si bien el director no niega que el encuentro sexual haya ocurrido, siempre aseguró que fue consentido.

“ Estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de buscar justicia y responsabilidad en los tribunales, y de que el jurado haya elegido escuchar lo que ocurrió y me haya creído ”, dijo Breest en un comunicado difundido después del veredicto. “ La mayor fuente de consuelo durante este viaje legal de cinco años ha sido el apoyo que sentí de las mujeres que valientemente compartieron sus propias historias y me hicieron saber que no estaba sola ”, agregó.

El guionista y director Paul Haggis llega a la corte para el juicio por abuso sexual en su contra el 2 de noviembre de 2022 en Nueva York

Durante los alegatos finales, los cuales sucedieron el pasado miércoles, la abogada de Haggis, Priya Chaudhry, intentó convencer a los miembros del jurado de que Breest solo buscaba venganza y dinero. “Este juicio no es una cuestión de justicia para ella. Se trata de un descarado intento de lucro”, dijo la letrada. “Este juicio ha destruido por completo la carrera de Haggis, pero para Haleigh, solo se trata de dinero. Hoy para ella es un día de pago”, expresó.

Según contó Breest durante su testimonio, ella presentó la demanda al ver que Haggis condenó a Harvey Weinstein en la prensa después de que el productor fuera acusado de agresión sexual en 2017. “Quiero que Paul Haggis rinda cuentas de que lo que hizo conmigo estuvo mal”, declaró la mujer el mes pasado. También afirmó que no la volvieron a contratar como publicista freelance en The Cinema Society, la empresa que organizó el evento de 2013, después de que ella presentara la demanda contra el director.

La mujer, que tenía 26 años en el momento en el que ocurrió todo, le dijo a los jurados que aceptó a regañadientes ir a tomar algo en el departamento del director después de que este rechazara su sugerencia de ir a un bar. También recordó que se sintió “absolutamente paralizada y aterrorizada” cuando Haggis, que entonces tenía 59 años, la besó en contra de su voluntad y la llevó a un dormitorio, donde se produjo agresión sexual.

Días atrás, Haggis tuvo la oportunidad de pasar al estrado y prestar testimonio al respecto de las acusaciones recibidas. A lo largo de sus declaraciones, en las que confesó haber tenido entre 20 y 25 relaciones extramatrimoniales, el realizador aseguró que es “un ser humano imperfecto”, y que en hacer películas encontró una vía para enfrentarse a sus debilidades: “Esa es una de las razones por las que escribí Vidas cruzadas, porque no podía comprender cómo es ser una buena persona”. Cuando más adelante, la fiscalía le preguntó si consideraba que ser “imperfecto” era sinónimo de ser abusador, él fue tajante y respondió que no se refería a eso.

En ese sentido, Haggis insistió con que la parte demandante había hecho todo lo posible para retratarlo como un “depredador sexual”, y sobre el episodio de presunta violación, el acusado insistió con que fue consensuado. “ No podía entender bien qué estaba pasando, más allá de que realmente estaba interesada en mí. Le dije que podía bajar a abrirle, que le pedía un taxi. Le di un montón de oportunidades para explicarle qué estaba pasando, pero ella se alejó, tomó una copa de vino, y luego se acercó y me besó ”, dijo. Más adelante, aseguró que Breest mostró claras señales de estar interesada en acostarse con él, y agregó: “Ella fue apasionada. Y no puedo asegurar si realmente era tímida o si estaba fingiendo porque ella pensaba que yo era un seductor”.

Esta no es la primera acusación por abuso que enfrenta el realizador. En junio de este año, Haggis fue arrestado en Italia tras ser denunciado por abuso sexual y maltrato físico. En esa oportunidad, la policía afirmó que la denunciante tenía lesiones que coincidían con sus acusaciones. Según un resumen de la denuncia a la que tuvo acceso The Daily Beast, ella contó que todo comenzó con una supuesta propuesta de trabajo. “Se suponía que íbamos a trabajar juntos, pero en cambio me violó desde el domingo por la noche hasta el miércoles”, aseguró. Además, la mujer dijo que el realizador la dejó antes del amanecer frente al aeropuerto de Brindisi en la provincia de Puglia. Si bien no tenía dinero, Haggis le habría dado unos euros para comprar un boleto de avión cuando abriera el aeropuerto.

