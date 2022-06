El ganador del Oscar Paul Haggis, preso en Italia por violación

El director y guionista Paul Haggis fue arrestado en Italia tras una denuncia por abuso sexual y maltrato físico. La noticia que dieron a conocer hoy los medios italianos involucra al dos veces ganador del Oscar en el supuesto ataque sexual contra una mujer de la que no se conocen detalles personales debido al secreto de sumario judicial. Solo se informó que la víctima no tiene la ciudadana italiana.

Paul Haggis en 2006 con las estatuillas que ganó como guionista y productor de la película Vidas cruzadas Vince Bucci - Getty Images North America

Según reconstruye el medio especializado Variety, el realizador canadiense reconocido en Hollywood por su trabajo en el film Vidas Cruzadas (2004), por el que ganó los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a mejor película y mejor guion, había viajado hace unos días al sur de Italia para participar del festival de cine Allora, en Ostuni. Allí iba a brindar varias clases magistrales entre el 21 y el 26 de junio.

La prensa italiana informó que el director fue denunciado por abusar sexualmente de una mujer a la que, según el informe policial, habría dejado el viernes pasado en el aeropuerto Papolo Casale de la ciudad de Brindisi. Según figura en la denuncia, Haggis la llevó al lugar al amanecer y la dejó allí a pesar de que la mujer estaba en una situación ”física y psicológica muy precaria”. Debido a su estado, la víctima fue asistida por el personal del aeropuerto y la policía que le suministraron primeros auxilios, luego la acompañaron a la comisaría y al hospital dónde se puso en marcha el protocolo para víctimas de violación y la subsecuente denuncia formal de ella contra Haggis.

“Por la ley italiana, no puedo comentar nada del caso. Habiendo dicho eso tengo confianza en que todas las acusaciones en contra del señor Haggis serán rápidamente descartadas. Es completamente inocente y está colaborando con las autoridades de manera total para que se sepa la verdad cuanto antes”, explicó en un comunicado Priya Chaudhry, abogada del director.

Las autoridades del festival explicaron que ante la información sobre la denuncia y el arresto de Haggis, su participación en la muestra cinematográfica había sido cancelada y se solidarizaron con la denunciante. “Los temas que guían a este festival, entre otros, son los de la igualdad de género y la solidaridad. Como profesionales y como mujeres esperamos que el festival pueda incentivar la discusión y la información sobre estos tópicos cada vez más acuciantes”, expresaron Silvia Bizio y Sol Costales Doulton, las periodistas europeas creadoras del festival.

Paul Haggis, con un juicio en marcha por violación, ahora fue acusado por otra mujer y está preso en Italia Archivo

Claro que esta no es la primera vez que Haggis, quién también escribió los guiones -por los que fue nominado al Oscar- de Cartas desde Iwo Jima y Million Dollar Baby, ambas de Clint Eastwood, es acusado de violación. En 2018, la publicista Haleigh Breest lo denunció por haberla violado luego de un estreno de cine, en 2013. A esa denuncia se sumaron otras de tres mujeres distintas que aseguraban haber pasado por lo mismo con Haggis. El director negó todos los cargos y está a la espera de que se fije la fecha del juicio, demorado a causa de la pandemia. De hecho, el año pasado, Haggis se presentó ante el juez para pedir que se acelerara el proceso judicial porque los costos del caso lo estaban llevando a la bancarrota.

Según sus abogados, el director no solo asegura que el encuentro sexual con Breest fue consentido sino que se considera una víctima de un intento de extorsión por más de nueve millones de dólares, por lo que demandó a la mujer. Esa acusación fue descartada por el tribunal que sí le dio curso al caso de violación que aun no tiene fecha de juicio asignada a pesar del escrito presentado por Haggis en abril de 2021, en el que declaró que debido a la denuncia conseguía poco trabajo y con una tarifa muy reducida y que en sus charlas con productores y financistas todos le aseguraron en repetidas ocasiones que no podrán trabajar con él “hasta que no limpie su nombre”. Potenciales empleadores e inversores de Hollywood me dijeron que una vez que se termine el juicio y se me declare inocente estarían dispuestos a contratarme de nuevo”.