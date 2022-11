El director Paul Haggis negó los cargos por violación y dijo que es “un ser humano imperfecto”

escuchar

Desde hace varios días, Paul Haggis está siendo sometido al juicio en el que se lo acusa de violación. La denunciante es su expublicista Haleigh Breest que lo demandó por obligarla a practicarle sexo oral y abusar de ella, luego de presentarse al estreno de un film, durante el 2013. En el final de su testimonio, Haggis se declaró inocente de todo cargo.

Durante la jornada del viernes, Haggis tuvo la oportunidad de pasar al estrado y prestar testimonio al respecto de las acusaciones recibidas. A lo largo de sus declaraciones, en las que confesó haber tenido entre 20 y 25 relaciones extramatrimoniales, el realizador aseguró que es “un ser humano imperfecto”, y que en hacer películas encontró una vía para enfrentarse a sus debilidades: “Esa es una de las razones por las que escribí Vidas cruzadas, porque no podía comprender cómo es ser una buena persona”. Cuando más adelante, la fiscalía le preguntó si consideraba que ser “imperfecto” era sinónimo de ser abusador, él fue tajante y respondió que no se refería a eso.

Paul Haggis Sebastian Reuter - Getty Images Europe

En ese sentido, Haggis insistió con que la parte demandante había hecho todo lo posible para retratarlo como un “depredador sexual”, y sobre el episodio de presunta violación, el acusado insistió con que fue consensuado. “No podía entender bien qué estaba pasando, más allá de que realmente estaba interesada en mí. Le dije que podía bajar a abrirle, que le pedía un taxi. Le di un montón de oportunidades para explicarle qué estaba pasando , pero ella se alejó, tomó una copa de vino, y luego se acercó y me besó”, dijo. Más adelante, aseguró que Breest mostró claras señales de estar interesada en acostarse con él, y agregó: “Ella fue apasionada. Y no puedo asegurar si realmente era tímida o si estaba fingiendo, porque ella pensaba que yo era un seductor”.

De esa forma, Haggis concluyó su testimonio en el que negó de forma tajante la acusación. Mientras se espera que durante la semana que viene se de a conocer el fallo, la jueza Sabrina Kraus sentenció este viernes: “Desafortunadamente, no creo que hayamos avanzado como yo lo esperaba, así que no creo que podamos concluir el lunes con esto”.

ARCHIVO - El director de cine Paul Haggis asiste al estreno de "Spielberg" en la 55ta edición del Festival de Cine de Nueva York, el 5 de octubre de 2017. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Esta no es la primera acusación por abuso que enfrenta el realizador. En junio de este año, Haggis fue arrestado en Italia tras ser denunciado por abuso sexual y maltrato físico. En esa oportunidad, la policía afirmó que la denunciante tenía lesiones que coincidían con sus acusaciones. Según un resumen de la denuncia a la que tuvo acceso The Daily Beast, ella contó que todo comenzó con una supuesta propuesta de trabajo. “Se suponía que íbamos a trabajar juntos, pero en cambio me violó desde el domingo por la noche hasta el miércoles”, aseguró. Además, la mujer dijo que el realizador la dejó antes del amanecer frente al aeropuerto de Brindisi en la provincia de Puglia. Si bien no tenía dinero, Haggis le habría dado unos euros para comprar un boleto de avión cuando abriera el aeropuerto.

Según detalló el informe, la británica fue encontrada escondida en un rincón del aeropuerto por una azafata que alertó de inmediato a las autoridades. “Ella fue destruida”, dijo la asistente de vuelo a la policía, “Hablaba con dificultad”, sumó. Después de un examen médico inicial en la clínica de salud del aeropuerto, la llevaron al hospital para recibir tratamiento de acuerdo con el “protocolo rosa” de Italia para las víctimas de violación, que incluye asesoramiento psicológico.

La oficina del fiscal sostuvo que la mujer “sufrió repetidas agresiones sexuales sin consentimiento”, entre ellas, una tan violenta por la que se vio obligada a buscar atención médica. Pero esa causa no pudo avanzar, porque el juez determinó que no había elementos para juzgar los hechos y que la defensa del director probó que la mujer mentía.

LA NACION