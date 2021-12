El divertido consejo que la productora de Spider-Man le dio a Tom Holland y a Andrew Garfield, pero que ninguno respetó

Spider-Man: sin regreso a casa es uno de los grandes éxitos del año. La película centrada en el héroe arácnido de Marvel se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de los últimos meses. En este contexto, Amy Pascal, una de las productoras, se refirió al actual fenómeno centrado en el Hombre Araña, y lo que más sorprendió de su relato fue un curioso pedido que le hizo a Tom Holland y a Andrew Garfield que ambos desoyeron.

Emma Stone y Andrew Garfield se enamoraron durante el rodaje de la película The Amazing Spider-Man El Tiempo/Colombia

En una entrevista con The New York Times, Amy Pascal se refirió a su experiencia en la producción de las películas de Spider-Man protagonizadas por Garfield, como así también a su vivencia en las actuales, con Holland como su principal estrella.

Así, contó que, cuando a los actores les tocó empezar a filmar sus respectivas películas, les pidió por favor que no se enamoraran de sus coprotagonistas: Emma Stone, en el caso de Garfield; y Zendaya, en el de Holland. Al respecto, explicó: “Recuerdo que, cuando fueron elegidos para sus papeles, tuve una charla en privado con Tom y otra después con Zendaya. A ambos les di un sermón, les pedí que no lo hicieran, que intenten no tomar ese camino. Y me acuerdo que hice lo mismo con Andrew y Emma”.

Como ya es sabido, ese consejo no tuvo mucho éxito, porque Garfield y Stone mantuvieron una relación sentimental, y ahora Holland y Zendaya también están juntos. “¡Todos me ignoraron!”, concluyó Amy Pascal con respecto al pedido que le hizo a sus estrellas, y que nadie pudo obedecer.

El director Martin Scorsese dijo que considera a las películas de superhéroes parques de diversiones más que expresiones cinematográficas FADEL SENNA / AFP - Archivo

Otras de las polémicas que sigue alrededor del cine de superhéroes tiene que ver con la calidad artística de esos títulos. Hace poco más de dos años, el director Martin Scorsese fue lapidario con esos films: dijo que los considera parques de diversiones más que expresiones cinematográficas. Y en una reciente nota con The Hollywood Reporter, Holland tomó el guante y le contestó al realizador: “Podés preguntarle si quisiera hacer una película de Marvel, pero no sabría cómo es porque nunca hizo ninguna”.

En esa entrevista, el actor que interpreta a Spider-Man profundizó su postura: “Yo hice películas de Marvel y también hice títulos que estuvieron sobre la mesa en lo referido a los premios Oscar, y la única diferencia al respecto es que unas eran muchísimo más costosas que otras. Pero el modo en el que yo interpretaba a mi personaje, el modo en el que los directores trazaban el arco de la trama y la evolución de los protagonistas, en todos los casos es el mismo, solo que tienen una escala diferente. Entonces, creo que ambas son arte de verdad”.

Holland defiende el cine de superhéroes