El divertido video de Federico D’Elía con su hijo que despertó la ilusión del público

Se sabe que la película de Los Simuladores es, lamentablemente, un proyecto trunco. Así lo han confirmado sus protagonistas en reiteradas ocasiones. Sin embargo, cada guiño de los actores al suceso televisivo de principios de los dos mil creado y dirigido por Damián Szifron vuelve a despertar la ilusión del público, que no se da por vencido cuando se trata de la ilusión de ver nuevamente en acción a Santos, Lamponne, Ravenna y Medina. Por eso, el video a modo de sketch que compartieron en Instagram Federico D’Elía y su hijo Teo en las últimas horas reavivó la euforia de los fanáticos.

¿Vuelven Los Simuladores?

En las imágenes se puede ver al actor caminando por la calle junto a su hijo mayor -que trabaja en Luzu-, quien le plantea: “¿Podés creer que ahora la gente piensa que sos Santos de vedad?”. Ante la respuesta afirmativa de su padre, el joven explica: “Voy a los streams y me dicen ‘che, tu papá es Santos’, ‘te llevaba Santos al cole’, y yo les digo ‘no, es Santos en Los Simuladores pero es mi viejo, Federico’“. Es entonces que D’Elía padre asiente y, cuando le está contestando que eso lo escuchó muchas veces, es interrumpido por el sonido de su celular, el mismo que sonaba en el teléfono de Mario Santos cuando alguien lo llamaba para iniciar un operativo. En ese momento, al actor -que llevaba puesto un trench negro como el que usaban los cuatro socios- se le transforma el rostro, lo mira seriamente a su hijo como si fuera un desconocido y pronuncia la icónica frase de su personaje: “Disculpe, ¿fuego tiene?“. Desconcertado, Teo le pide que lo tutee pero Santos -o D’Elía- hace un gesto de negación con su rostro y procede a seguir caminando.

Diego Peretti, Martín Seefeld, Federico D'Elía y Alejandro Fiore GViercovich

Entre los miles de me gusta y comentarios que recibió el video, una usuaria señaló: “Voy a fingir que esto es el tráiler de la película de Los Simuladores”. “No me hagan esto que me ilusionan”, dijo otro, mientras que alguien arrobó a Nicolás Occhiato y lo interpeló a producir el regreso de la exitosa ficción protagonizada, además de D’Elía, por Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld.

“Firmamos un contrato”

En septiembre pasado, después de meses de especulaciones y rumores sobre la película -que, antes de su cancelación, estaba prevista para estrenarse en 2024-, el propio D’Elía confirmó que el proyecto no iba a realizarse.

Los Simuladores se emitió entre 2002 y 2004 y se convirtió en una serie de culto Archivo

“No me molesta la pregunta en sí misma, me molesta que tenga que ser yo el que da la respuesta”, dijo el actor en el programa de Jey Mammon. “La respuesta la debería dar Paramount, ellos deben decir por qué no se hace o por qué sí. Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y, de pronto, se cayó. Habría que preguntarle bien a ellos”, recalcó entonces.

“Yo creo que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de las compañías que hubo en todas las plataformas, hubo mucha reestructuración, aunque nosotros estábamos muy avanzados como para hacerla”, señaló sobre los motivos habrían impedido que la propuesta se concretara.

Diego Peretti contó por qué aún no se filmó la película de “Los Simuladores”

Dos meses después, en noviembre, Diego Peretti aseguró a LA NACION que estaba listo el libro y estuvieron a punto de comenzar a filmar, pero no se dio. “Hay un vericueto legal. Necesitamos conseguir los derechos de nuevo porque lo íbamos a hacer con una plataforma, que se retiró. Hay una cantidad de cosas, pero no estoy al tanto. El tema está en manos de abogados. Me encantaría hacer la película de Los simuladores. A todos. La verdad es que no me da más ganas de contestar porque me ilusiona y la gente también".

Por otra parte, en 2023, Damián Szifron había señalado también a este medio que el proyecto se asemejaba a “una tabla de operaciones con todos los órganos afuera del cuerpo”, subrayando la complejidad de llevar a cabo una película basada en una serie tan celebrada. “La gran pregunta que todos nos hacemos es para qué se vuelven a juntar después de veinte años en un mundo que evolucionó”, comentó el director. “Es un proyecto precioso porque, por un lado, es como la vuelta al barrio, y por el otro tiene un riesgo descomunal”, reconoció las expectativas que rodeaban el aclamado regreso.