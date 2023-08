El divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello: joyas, obras de arte, una mansión y otros bienes gananciales en disputa

escuchar

Tras siete años de amor, Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron ponerle punto final a su matrimonio. Ante la sorpresa que la noticia causó entre los seguidores de la pareja, ellos citaron “diferencias irreconciliables” como los motivos de su separación. Sin embargo, su entorno más cercano dio algunas pistas de las razones por las cuales ellos han decidido seguir caminos separados. En las últimas horas, y mientras llegan a un acuerdo por la división de bienes, se supo cuáles son los pedidos que la actriz de Modern Family le hizo a su ex.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresó la pareja a mediados de julio, confirmando la noticia de su ruptura a través de un comunicado.

A partir de entonces, las especulaciones sobre los motivos que los habían llevado a tomar esa decisión se contradecían con quienes aseguraban que se trataba de una crisis pasajera. Sin embargo, la presentación del pedido formal de divorcio en la justicia por parte de Manganiello mientras Vergara se encontraba en Italia celebrando su cumpleaños no hizo más que confirmar que la separación no sólo era un hecho, sino que databa de hacía tiempo. “Sofía y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y se están distanciando el uno del otro para contemplar su futuro”, reveló una fuente cercana a Page Six.

En medio de los rumores de crisis, Sofía Vergara festejó su cumpleaños en Italia con amigas y sin anillo de bodas Splash News/The Grosby Group

Aunque en el comunicado lanzado los ex aseguran que aún “se aman”, la batalla judicial por la división de bienes desplazó “ese cariño” a un segundo plano. Según Page Six, la intérprete respondió a la solicitud de su exmarido, exigiendo que se cumpla el acuerdo prenupcial que firmaron antes de dar el sí en 2015. “Él dijo: ‘Haz lo que quieras. Firmaré lo que quieras’” , le contó Vergara a Howard Stern en aquel momento.

La actriz reclama diversas joyas, obras de arte y otros efectos personales, según lo establecido en el documento que ambos firmaron . El pedido también comprende cualquier ganancia que su esposo haya obtenido antes y durante su matrimonio. Respecto a la propiedad de siete ambientes en Beverly Hills donde la pareja residió hasta el momento, la misma ya está a la venta por casi veinte millones de dólares y se dividirá en partes iguales como un bien común.

¡No va más!

Sofia Vergara y Joe Manganiello estuvieron siete años casados Backgrid/The Grosby Group

Sofía Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una fiesta del programa Modern Family. Dicen que el actor quedó boquiabierto al verla: “Ella llevaba un vestido que le quedaba genial y no podía dejar de mirarla” confesó tiempo después en un programa de radio. Sin embargo, no estaba en sus planes acercarse, ya que la colombiana estaba comprometida con el empresario Nick Loeb. Al parecer, eso no le importó a Jesse Tyler Ferguson (el celestino de la pareja), quien le dejó saber al galán que su compañera de elenco quería hablar con él, ya que era una gran admiradora de su trabajo. También fue el encargado de intercambiar los teléfonos para acelerar las cosas. “Admitiré que los ayudé. Estábamos en una fiesta y los presenté, y cuando Sofía rompió con su prometido, Joe me llamó y me dijo: ‘Necesito su número’. La llamé a ella y le dije: ‘¿Puedo darle a Joe tu número?’ Hice el intercambio y él se hizo cargo desde allí”, reveló el actor que interpreta a Mitchell en la serie de ABC.

Parece que funcionó porque Vergara dejó a su pareja y, tras un año de noviazgo, se casó con el intérprete de True Blood en una gran ceremonia en Palm Beach, frente a 400 invitados. “ Supe rápidamente que podía confiar en ella, y ella supo rápidamente que podía confiar en mí. Y ambos somos el tipo de personas que son capaces de poner a la otra persona por delante de nosotros mismos. Fui capaz de anteponer sus deseos a los míos, fueran los que fueran, y ella fue capaz de hacer lo mismo. Una vez que tienes eso, no lo sueltas ”, confesó Manganiello.

Con el tiempo, esa premisa de priorizar los deseos del otro pareciera haber sido lo que finalmente desgastó la relación. “Sofía está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haber sido sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoya”, le dijo una fuente a Page Six dejando entrever las razones de la crisis matrimonial. “ Sofía siempre estuvo ahí para cuidar a Joe, mientras que su carrera nunca fue lo que era cuando se conocieron. Creo que se ha visto amenazado por su éxito y su alegría de vivir ”, agregó.

Sofía Vergara y Joe Manganiello AP

Otro amigo de la expareja contó que Manganiello estaba “un poco más abatido” por la ruptura aunque sabía que “este era el camino correcto”, ya que está decidido a tener sus propios hijos, mientras que ella no deseaba volver a ser madre. La actriz tuvo a su primer y único hijo, Manolo, hace 31 años, mientras se encontraba casada con su primer esposo, Joe González.

Sin embargo, la hipótesis más fuerte la dio la publicación The Daily Mail que aseguró que las adicciones al alcohol y su posterior recuperación del actor de Magic Mike habría sido un factor determinante en el final de esta pareja. “ El hecho de que Sofía no lo acompañe en ese camino tuvo un impacto inevitable en su matrimonio. A él le advirtieron sobre eso cuando empezó su relación con ella, y luego se lo repitieron antes de casarse con ella”, dijo una fuente anónima. Sin embargo, esta versión inmediatamente fue desmentida por otro allegado a la expareja. “Sofía no pudo haber sido más comprensiva con el compromiso de Joe con la sobriedad”, remató tajante.

LA NACION