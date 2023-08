De American Pie a vender churros: Seann William Scott recordó el bajo salario que recibió por ese film, y por qué rápidamente debió buscar otro trabajo

escuchar

Hollywood está detenido frente a una de las huelgas más contundentes de las últimas décadas. El sindicato de guionistas primero, al que luego se adhirió el de actores, pusieron un freno en todas sus actividades con el objetivo de pedir distintas mejoras salariales y un freno al uso de la inteligencia artificial, entre otros reclamos. En este contexto, el intérprete Seann William Scott reveló el bajo salario que recibió por su trabajo en American Pie, que lo llevó luego a trabajar vendiendo churros.

En una nota publicada por el sitio especializado Deadline, William Scott confesó que por su trabajo en el popular film sobre adolescentes, recibió un sueldo de ocho mil dólares. Según distintas voces especializadas en el rubro, se trata de un monto insignificante teniendo en cuenta que American Pie llegó a recaudar 235 millones de dólares en taquilla. Sin embargo, el actor recordó que para él, esa suma representaba “un montón de dinero”.

Con respecto a qué hizo con ese pago, William Scott aseguró: “Recuerdo que compré un Thunderbird usado por algo así como cinco mil o seis mil dólares. Y ya no recuerdo qué pasó con los otros dos mil, porque terminé vendiendo churros en el zoológico de Los Angeles. Así que incluso puede que fueran menos de ocho mil dólares”.

Seann William Scott a través de los años

El boom que implicó esa película, y especialmente el personaje de Stifler (que se convirtió en el emblema de la franquicia American Pie), le permitió eventualmente al intérprete percibir un mayor sueldo, que llegó a los cinco millones de dólares en la última entrega de esa saga. Por otra parte, William Scott tuvo una breve carrera en Hollywood, que lo llevó a protagonizar recordados largometrajes como Hey, ¿dónde está mi auto?, Un par nada ejemplar o Evolución.

De esa manera es que la huelga de actores, que en parte apunta contra los bajos sueldos que obtienen los artistas en películas que ganan millones de dólares, encuentra en el caso de William Scott un ejemplo más.

Dos nuevas voces a favor del paro

Huelga en Hollywood: ante el silencio de otras grandes estrellas, Will Smith y Jennifer Garner tomaron partido en el conflicto gremial que paraliza a la industria del entretenimiento

Durante los últimos días, Will Smith y Jennifer Garner decidieron exponer su punto de vista en lo referido a este conflicto que paraliza la industria. El protagonista de Hombres de negro recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a la huelga que fue decretada el pasado 13 de julio después de que fracasaran las negociaciones con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Junto a una foto en la que se lo ve posando junto a estudiantes en una clase de actuación, Smith escribió: “Quiero hablar un segundo sobre actuación. Como algunos de ustedes habrán escuchado, mi gremio está en huelga junto con nuestros colegas escritores en de la WGA”, escribió. Y agregó: “Este es un momento crucial para nuestra profesión”.

“Mi carrera como actor comenzó hace 33 años y todavía hay algunos días en los que me siento como ese chico de Filadelfia que vive como en una especie de tiempo prestado, aunque sé que he sido extraordinariamente bendecido y afortunado de haber trabajado como un actor todo este tiempo. Es gracias a mi amigo, mi maestro y mi mentor Aaron Speiser, a quien con cariño me refiero como ‘entrenador,’ que esos días en los que siento que no pertenezco son cada vez menos. Él me invitó a una clase de actuación el otro día y conocí a un grupo de nuestra nueva generación de talentosos actores y ¡me sorprendieron e inspiraron! ¡Estoy agradecido con él por continuar apoyando a estos talentosos aspirantes en esta forma de arte que amo y en la que he tenido la suerte de trabajar durante tres décadas de mi vida!”, sumó.

Por su parte, Jennifer Garner también se sumó a las movilizaciones, y en su cuenta de Instagram escribió: ”Ponerme de pie a lo largo de los años fue muy difícil. Pienso en lo mucho que ha cambiado la industria. Ahora debe ser casi imposible. Y para los actores oficiales, sin mencionar los acróbatas, los dobles y los extras (todos los cuales constituyen la columna vertebral de todo lo que ves), qué frustrante acumular experiencia y créditos, ser reconocido por tu gran trabajo y sin que el esfuerzo se vea plasmado en una mejor calidad de vida. Estoy orgullosa de caminar en solidaridad con mis compañeros miembros del SAG y en apoyo de los guionistas, pero hacer piquetes frente a FOX Studios fue aleccionador. Hace un año estaba filmando en este predio y estaba repleto de artistas de todo tipo: camarógrafos y mujeres, electricistas, personal de vestuario, gente de jardines, utilería, oficinas de producción, peluqueros y maquilladores, servicios de catering. ¿Cómo es el verano para ellos este año? Estoy caminando como uno de los afortunados y todos los días estoy agradecida. Será necesario que todos trabajemos juntos en ambos lados para hacer evolucionar nuestra industria, preparar a las futuras generaciones de artistas para carreras sostenibles y hacer que nosotros mismos y nuestros amados colegas vuelvan a trabajar”, aseveró.

LA NACION