Sofía Vergara y Joe Manganiello, separados: el consumo de alcohol habría jugado un rol determinante en el fin del matrimonio

escuchar

Una de las parejas más queridas de Hollywood sorprendió el martes con el anuncio de su divorcio. Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron tomar caminos distintos, tras siete años de casados, y lo informaron en comunicado difundido por el portal Page Six. “Tomamos la difícil decisión de divorciarnos”, escribieron los actores al inicio de su texto. “Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, les solicitamos gentilmente que respeten nuestra privacidad en este momento en el que navegamos una nueva etapa de nuestras vidas” .

De esta forma, para evitar especulaciones, aclararon que la ruptura, si bien dolorosa, se produjo en los mejores términos por el gran afecto que todavía los une. “Sofía y Joe han estado lejos durante un tiempo, y ahora se distancian el uno del otro para evaluar su futuro”, sumó una persona allegada a las estrellas, quien preservó los detalles sobre el detonante de una separación inesperada.

Joe Manganiello y Sofía Vergara sorprendieron con el anuncio de su divorcio @sofiavergara

En las últimas horas, la publicación The Daily Mail indagó en las posibles razones del divorcio y se dio a conocer que el camino a la sobriedad del actor de Magic Mike habría colisionado con las salidas de su esposa. “El hecho de que Sofía no lo acompañe en ese camino tuvo un impacto inevitable en su matrimonio”, divulgó una fuente . “A él le advirtieron sobre eso cuando empezó su relación con ella, y luego se lo repitieron antes de casarse con ella”, sumó la misma fuente anónima.

“Él no pensaba que podía cambiar a Sofía, pero tampoco tuvo en cuenta las implicancias que sus hábitos con la bebida iban a tener en la pareja”. Al difundirse esta información, una segunda fuente cercana a la exModern Family salió a desmentir la versión. “Sofía no pudo haber sido más comprensiva con el compromiso de Joe con la sobriedad” , se comunicó, refutando así el testimonio del allegado al actor, quien explicó que ver a Sofía consumir alcohol estaba afectando el propio proceso de Joe para evitar posibles recaídas.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se habrían separdo por la lucha del actor contra su adicción al alcohol y las diferencias con su pareja Backgrid/The Grosby Group

Manganiello se ha referido en varias ocasiones a su adicción. En 2019, en una entrevista con Men’s Health, explicó que su lucha comenzó cuando estaba dando sus primeros pasos en la industria, a comienzos del 2000. “Hubo un punto en el que pensé que estaba roto y que nada iba a poder ayudarme”, expresó y sumó: “Tomar alcohol fue la manera que encontré de no lidiar conmigo mismo, y lo mismo me pasó con la actuación: actuar también era una forma de desligarme de mi persona. Entonces, interpretaba un papel arriba del escenario y, cuando bajaba, iba al bar para no estar conmigo tampoco. Era un patrón que repetía todos los días”.

Crónica de una separación... ¿anunciada?

En cuanto a las señales de la ruptura, estas empezaron a surgir la semana pasada, más precisamente el día del cumpleaños de la actriz , quien recibió los 51 en una celebración con amigos y sin su esposo, el lunes 10 de julio. “Despertarme aquí el día de mi cumpleaños…”, escribió la actriz en un posteo junto a una serie de imágenes en las que se la veía radiante . “Todavía con salud, sueños, energía (ya me duelen las rodillas, eso sí) pero con mucha alegría de vivir. Gracias a todos por los mensajitos”, escribió Vergara.

Entre las dedicatorias, se encontraba una de Manganiello que fue interpretada como demasiado formal. “¡Feliz cumpleaños, Sofía!”, se limitó a manifestar el actor en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram. “¿Soy el único al que no le gusta cómo suena? ‘Sofía’... Ni siquiera ‘mi amor, mi amada esposa’’”, escribió una usuaria, mientras que otra preguntó: “¿Por qué tan seco?”. A partir de ese momento, las especulaciones de una separación no tardaron en suscitarse y, una semana más tarde, fueron confirmadas por la pareja misma.

Joe y Sofía se casaron en 2015, un año después de comenzar su relación. Los populares actores se conocieron a través del coprotagonista de la actriz en Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, el encargado de presentarlos. Más allá del flechado de ese día, ambos revelaron que se sentían atraídos el uno por el otro sin conocerse.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, en su boda en 2015, en Florida

“Solo lo había visto desde muy lejos en unos cuantos eventos. Pensé que era muy atractivo, pero no estaba interesada. Era demasiado atractivo”, contó Sofía en The Ellen DeGeneres Show. Manganiello, por su parte, le expresó a revista People: “Sofía Vergara es mi mujer perfecta. Tiene ese encanto latino. Tiene curvas, una cara y un pelo preciosos. Simplemente es preciosa”, enfatizó.

La actriz oriunda de Barranquilla, Colombia, quien venía de una conflictiva relación con Nick Loeb, tuvo dudas respecto a iniciar un noviazgo con un hombre “sobre el que se arrojan todas las mujeres” . Con el tiempo, y a medida que se fue enamorando de Manganiello, dejó a un lado su dubitación inicial y se casó en una ceremonia en Palm Beach, Florida, con muchas figuras de la industria celebrando a su lado.

LA NACION