El dolor de Ben Stiller por la muerte de su padre, Jerry

A través de las redes, Ben Stiller dio a conocer la noticia de la muerte de su padre, Jerry, quien brilló como comediante en series como Seinfeld Crédito: Instagram

Ben Stiller expresó su tristeza por la muerte de su padre, el también actor Jerry Stiller. El intérprete usó su cuenta de Twitter para despedir a quien fue su inspirador . "Muy triste al contar que mi padre, Jerry Stiller, murió por causas naturales. Fue un gran padre, abuelo, y el más dedicado esposo para Anne, durante 62 años. Lo voy a extrañar mucho. Te amo papá", escribió.

Esta pérdida se suma a la de su madre, cinco años atrás. La química entre padre e hijo no solo se notó en pantalla, sino que Ben, en más de una oportunidad, ha reconocido que su padre era "el hombre más divertido de la Tierra". En febrero de 2019, incluso, le dedicó el premio que recibió por su labor detrás de cámara en la miniserie Escape at Dannemora , durante la entrega número 71 de los Director's Guild of America.

En ese entonces, la salud de Jerry ya estaba deteriorada y había estado ingresado en un hospital tras sufrir un episodio en su casa. Si bien en un primer momento se temió que se tratara de un accidente cerebrovascular, finalmente se determinó que el actor solo se había desmayado y necesitaba hacer un poco de reposo.

Un hombre que sabía hacer reír

Jerry Stiller tenía 92 años y un largo recorrido como actor y comediante Crédito: Twitter

A los 92 años, Jerry era conocido por su faceta cómica. Uno de sus papeles más recordados es el de Frank Costanza, papá de George en Seinfeld. También fue Arthur Spooner en The King of Queens y trabajó junto a su hijo en Zoolander , Zoolander 2 y The Heartbreak Kid .

Junto a quien fue su mujer, Anne Meara, quien murió en 2015, Jerry se divirtió trabajando y haciendo reír. Fue, además, parte del elenco de la versión de 1988 de Hairspray.

Las redes sociales y los showrunners estadounidenses rápido hicieron eco de esta pérdida y compartieron algunos sketchs de Jerry haciendo su trabajo.