Punta del Este, en fotos: del veraneo “ensamblado” de Ivana Figueras y Darío Cvitanich a la tarde al sol de Gastón Soffritti con su novia

El exfutbolista y su pareja disfrutan de sus vacaciones en Uruguay, tras el mediático enfrentamiento que vivió semanas atrás con su ex, Chechu Bonelli

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras junto a sus hijas, en sus primeras vacaciones ensambladas
Después de un escándalo que copó la escena mediática y una breve separación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras volvieron y, con la mirada puesta en el futuro, decidieron vacacionar en Punta del Este como una familia ensamblada. El exjugador y la empresaria desembarcaron en el balneario esteño con Lupe, Carmela y Amelia, las hijas que el deportista tuvo con su exmujer, Chechu Bonelli, y con Juana y Suri, las herederas de la modelo
Darío Cvitanich se dejó ver todo el tiempo muy atento y cariñoso con Ivana Figueiras. A los días de playa se sumó, además, la mamá del exjugador de Banfield, Racing y Boca Juniors
Mientras en los programas de televisión los panelistas se debaten si Zaira Nara está de novia o no con el millonario polista francés Robert Strom, ella se pasea despreocupada por la costa uruguaya y luce espléndida con un look relajado: una camisa a rayas, ojotas y un short de jean
La modelo y conductora aprovechó uno de los momentos libres y a solas para hacer algunas compras. Para movilizarse, Nara eligió el jeep en el que se la vio a los besos con el nieto del difunto aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany, amigo del rey Juan Carlos, dueño de uno de los mayores imperios de centros comerciales de Europa y fundador de la organización de polo Sainte Mesme
Gastón Soffritti es otra de las celebrities argentinas que eligió las playas uruguayas para pasar sus días de descanso. El actor viajó hasta la ciudad esteña con su novia, la influencer y estilista Nathalia Rodríguez
Gastón Soffritti fue el encargado de fotografiar a su novia cada vez que ella lo necesitó. La joven influencer demostró sus conocimientos de moda con un look tendencia: una camisa rayada con un pantalón a tono. Para completar -y cuidarse del sol- eligió una gorra de beisbol
La feliz pareja llegó hasta la playa cargada de todo lo necesario para pasar una tarde perfecta. Allí se encontraron con un grupo de amigos con quienes tomaron mate y charlaron hasta la puesta del sol
Sofritti también le puso onda a su look playero: combinó una camisa blanca con un short y una gorra blanca. En todo momento, además, se dejó ver muy enamorado
Como cada verano, Nicole Neumann volvió a copar la escena esteña. Y si bien la modelo hace malabares entre su familia, los compromisos laborales y las tardes de relax sobre la arena, también se tomó una tarde para compartir un momento romántico con su marido, el corredor Manu Urcera
Pampita disfruta de sus días en José Ignacio con su novio, el polista Martín Pepa. La pareja, que vive en países diferentes -ella en Argentina y él en Estados Unidos- aprovecha cada minuto para afianzar el vínculo
La modelo eligió para la tarde un vestido strapless en negro que combinó con un bolso con tachas y sandalias. Además, llevó el accesorio de la temporada: una gorra de beisbol a tono. Pepa, atento, le hizo un gesto a los fotógrafos
Pampita es una de las figuras más buscadas cada verano en Punta del Este. Este año, su pareja tuvo que acostumbrarse a ser el blanco de todos los flashes
