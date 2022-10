El dolor de Carly Simon: la cantante perdió a sus dos hermanas en apenas una semana

escuchar

La cantante Carly Simon, autora del éxito “You’re So Vain”, atraviesa un delicado momento personal tras haberse enfrentado esta semana a la muerte de sus dos hermanas, quienes también se dedicaron a la música de forma profesional.

Ambas artistas fallecieron con una diferencia temporal de 24 horas. A sus 84 años, la periodista y soprano Joanna Simon sucumbió a un cáncer de tiroides el miércoles, mientras que la compositora Lucy Simon, de 82, no pudo superar un cáncer de mama y fue despedida por sus seres queridos un día más tarde.

Las dos muertes fueron confirmadas por una fuente cercana a la familia al sitio web Deadline. Peter, el único hombre entre los hermanos Simon, había fallecido en 2018 de un paro cardíaco después de haber luchado asimismo contra el cáncer.

Hijas de Richard L. Simon, cofundador de la editorial Simon&Schuster, las tres hermanas tuvieron éxito en la música antes de tomar caminos separados. Lucy y Carly comenzaron sus carreras juntas como el dúo de folk The Simon Sisters en la década de 1960.

Diez años más tarde, después de que Lucy dejara los escenarios para dedicarse a la enfermería, Carly se lanzó en solitario y alcanzó la popularidad con un álbum que llevaba su nombre. Ganó el premio Grammy en 1972 y cinco años después grabó el tema “End Titles (Nobody Does It Better)” para la banda sonora de la película 007: La espía que me amó. La canción ha sido considerada uno de los mejores temas de James Bond de la historia.

A pesar de no haber repetido el éxito de su hermana, Lucy también ganó dos premios Grammy junto a su esposo David Levine a la mejor grabación para niños con los dos volúmenes de In Harmony. Carly también participó con aportaciones propias al proyecto.

En la década de 1990, Lucy fue nominada a un premio Tony por su composición del musical El jardín secreto. También escribió canciones para la adaptación teatral de Doctor Zhivago y recientemente había trabajado en un programa basado en la película Nosotros en la noche (2017).

Joanna Simon, en tanto, tuvo una carrera musical focalizada en el campo del teatro y se dedicó especialmente a cantar óperas en la década de 1960. Soprano elogiada por su voz, actuó con las filarmónicas de Nueva York y Viena y también con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh. Decidió retirarse de los escenarios en 1986 y comenzó a trabajar como periodista en la sección de arte para PBS, el canal público de televisión norteamericano.

Joanna incluso ganó un premio Emmy por un reportaje sobre el vínculo entre el trastorno bipolar y la creatividad. El periodismo también la acompañó en su vida personal: fue compañera del reconocido presentador de noticias Walter Cronkite desde 2005 hasta su muerte, en 2009. En los últimos años, había comenzado a trabajar como agente inmobiliaria.

En cuanto a la trayectoria de Carly Simon, la más popular de las hermanas, su voz la convirtió en una de las cantautoras más populares de las décadas de 1970 y 1980. Autora de numerosos éxitos, la artista también creó obra dirigida al público infantil.

En 1972, llegó a grabar junto a Mick Jagger un tema que vio la luz recién décadas más tarde. El primer testimonio que se tuvo de la canción fue en el libro de Carly Boys in the Trees, publicado en 2015.

Jagger también puso su inconfundible sello vocal en los coros del tema “You’re So Vain”, que Carly Simon registró en 1972. En su libro, la artista relató además que ambos habían grabado otra composición que en uno de sus versos decía: “Funny, funny, funny, funny, funny/ How love can make you cry”. Pero nunca supo adónde fue a parar la grabación. “El productor Richard Perry estuvo buscando esa cinta durante años, alguien de la Warner Brothers la debe tener”, dijo Carly durante una entrevista con la revista Rolling Stone.

A través de su perfil en las redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, la artista de 77 años comparte diversos material audiovisual autobiográfico con imágenes míticas e inéditas registradas a lo largo de su sustancial trayectoria en el campo de la música.

