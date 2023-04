“El dolor de Marixa Balli por la muerte de una mujer que conocía en el derrumbe de Floresta: “Siempre vas a estar en nuestros corazones”

escuchar

Marixa Balli subió un video a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Felicitas Cherry Ruiz, la mujer de 72 años que fue hallada muerta este viernes entre los restos que dejó el derrumbe de Floresta. La artista le dedicó un sentido mensaje a Cherry Ruiz, a quien conocía desde hace tiempo.

Balli se mostró visiblemente angustiada. “Hoy fue un día muy especial. ¿Vieron que hubo un derrumbe muy importante en Flores? Fue algo muy desafortunado, la verdad es que muy lamentable. Yo veo hoy en la entrada del local, unas flores y unas velitas. Pregunto qué pasó, y me dicen: ‘¿Viste lo del derrumbe?’, y yo digo ‘si, terrible’. A Felicitas no la encontraban, yo ni estaba enterada”.

De ese modo, Marixa contó cómo conoció a la mujer. “Yo le permitía a Felicitas venir tipo tres y media de la tarde, y sentarse en la vidriera al costado para que vendiera. Era una señora mayor, que me dijo con mucha educación, “Marixa ¿yo puedo vender acá mis medias?” . Yo en muchos vivos la mostraba a Felicitas, y le tomé tanto cariño por su educación, su esfuerzo, era una señora tan mayor que venía a vender, ella se sentaba con sus soquetitos, siempre con una sonrisa, muy tierna. Y cuando me entero que era a ella a la que estaban buscando, me partió el corazón, porque la quería mucho, como ella a mí”.

Procurando contener su angustia, la bailarina leyó una carta que Felicitas le escribió durante la última navidad. “Mi pésame a la familia, ella en diciembre me escribe esta carta que dice: ‘Reciba este pequeño regalito por navidad, de parte de la señora Felicitas. Que Dios la bendiga y que la navidad la haya pasado muy bien en su negocio’. Acá en Flores hay mucha gente que labura y se rompe el alma muchos días de su vida. Así que Felicitas, te voy a llevar en mi corazón toda la vida , y lamento mucho que te haya pasado esto. Un fuerte abrazo a toda la familia, gente maravillosa”.

En el último tramo del video, Marixa concluyó entre lágrimas: “Es un día muy especial para mí, fue un día atípico, pero lo quería expresar porque es una forma también de llegar a sus familiares. Y siempre ese pedacito de vidriera ahí afuera, va a ser de Felicitas. Disculpen, no me gusta llorar, pero esta es una emoción que me parte el alma, es mi homenaje a ella”.

El video de Marixa Balli fue visto por miles de usuarios, y fueron muchos los mensajes de pésame y respeto para la bailarina. Entre muchas de las personas que se hicieron eco de ese mensaje, estuvo la propia Georgina Barbarossa. “Tenés un corazón de oro. Te quiero”, le escribió.

