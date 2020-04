El dolor del actor por la muerte de su madre y el apoyo de su esposa, Araceli González Crédito: Instagram

30 de abril de 2020 • 10:32

Fabián Mazzei está atravesando un doloroso momento en plena pandemia de coronavirus : murió su madre . El actor la despidió con un sentido posteo : " Se fue el ser más hermoso que conocí en la vida . Pensar que no voy a escuchar más tu voz me mata". Araceli Gonzalez también hizo una publicación para acompañar a su marido y homenajear a su suegra.

"Así te quiero recordar, con esa sonrisa. ¡Gracias por todo lo que me diste y lo que hiciste por mi mamá! ¿Quién me va llamar todos los días para saber cómo estoy? Gracias por todo lo que me enseñaste, por todo el amor incondicional, puro y desinteresado", expresó Mazzei en un posteo de Instagram.

Luego se lamentó por el contexto en el que murió su madre: " Lo que más lamento es que con esta pandemia no te pudieron despedir como te lo merecías . Esa gente que ayudaste con el paso de los años, ¡y son muchos! Tu familia te quiere y nunca te va olvidar porque estás en cada unos de nosotros".

"Te voy a extrañar tanto que ya lo digo y me duele el alma. Fuiste luz en la tierra, seguro ya estás iluminado el cielo. ¡Te amo, mamá! Nuestra chiquita, como te decían todos, mi chiqui, QEDP", cerró el actor; al tiempo que González también hizo un posteo al respecto: "En esta pandemia vivimos pérdidas, alejamientos, certezas, angustias, sorpresas, decepciones. Vértigo de dónde termina. Sinceramente sigo aplaudiendo a las 21. ¡Lloro pérdidas! ¡Acompaño duelos! Me transformo, me reinvento, anido hijos, familia y amigos. Cómo cuesta dormir... ay, Chiqui".