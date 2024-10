La contundente decisión de Araceli González en su relación con Fabián Mazzei: “Necesitamos aire”

Escuchar

Araceli González y Fabián Mazzei son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Llevan 17 años juntos - casi 11 como marido y mujer - y formaron una gran familia junto a los dos hijos de ella: Florencia Torrente - a quien tuvo con Rubén Torrente - y Tomás ‘Toto’ Kirzner, fruto de su matrimonio con Adrián Suar. Si bien son un matrimonio suelto y distendido que suele compartir detalles de su intimidad, recientemente la exprotagonista de Guapas se sinceró respecto a una nueva modalidad que le gustaría implementar en la relación.

En medio de un gran presente profesional que incluye la apertura de un local de cosméticos en un shopping, el domingo Araceli González y Fabián Mazzei dijeron presente en Noche al Dente, el ciclo que conduce Fernando Dente en la pantalla de América. Una de las primeras cosas que hicieron fue responder una seguidilla de preguntas sobre su relación. “¿Pensaron en dormir en camas separadas?”, les preguntó sin vueltas el conductor y tras pensarlo unos instantes, la actriz tomó la posta: “últimamente”.

Fabián Mazzei y Araceli González se casaron en diciembre de 2013 (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

Mazzei quedó desconcertado. “¿Perdón?”, dijo mientras su esposa reía. “Vamos de a uno”, lanzó Dente, pero el actor dijo: “Hoy probamos”, en referencia a dormir en camas separadas. Al advertir la tensión, el presentador llevó a González al sector de la tribuna para mantener una “charla privada”. “Te cuento, yo tengo un problema, yo ronco un poco y mi novio a veces se va a dormir a otro lado. ¿Qué es lo que está pasando ahora que estás considerando después de 10 años [dormir en camas separadas]?”, indagó Fernando.

“Estamos trabajando mucho juntos. Necesitamos aire, ¿entendés?”, le explicó la exprotagonista de Los ricos no piden permiso. “Yo por ejemplo ayer, y antes de la inauguración me fui sola, dije ‘me voy’. Dejé la oficina, le fui sola”, contó. “Estaban capacitando a las chicas, Fabi estaba en la parte administrativa, todas cosas que hay que hacer y yo dije ‘me voy’. Y me fui. Necesito un aire, no puedo estar todo el tiempo viéndolo. Pero lo amo”, aclaró.

El domingo Mazzei y González tuvieron un mano a mano con Fer Dente en Noche al Dente (Foto: Captura de TV / América)

Acto seguido, González continuó: “A la noche se me está durmiendo muy temprano...”. “Claro, está aburrido. Un mimito ¿no? ¿Lo estarías castigando vos por lo que está pasando?”, cuestionó Dente. Ante algunas risas y pícaras miradas que dieron a entender la situación, volvieron al sillón junto a Mazzei. El conductor le preguntó qué pensaba al respecto. “Está bueno. Me parece que es un buen momento para empezar”, se limitó a responder el actor.

Durante la entrevista, la pareja también respondió otras cuestiones referidas a la convivencia. Dente le preguntó a su invitado cuántas veces Araceli le pidió que se fuera de la casa. “Nunca me fui. Fueron momentos tensos que tuvimos, pero no por nosotros, sino por cuestiones que estábamos viviendo. ‘Toto’ en una de ellas me dijo: ‘Fabián vení acá, por favor volvé, te estoy esperando, anda a comprar sushi’ y volví”, contó el exprotagonista de Alma Pirata.

Esto último, hizo que el matrimonio se remontara a los inicios de la relación. Sin entrar en detalle, Araceli González reconoció que fue “un momento bastante difícil”: “Tenía mucho miedo a iniciar una relación con un hijo varón tan celoso, entonces cuando me sentía que se me trababa un poco la bola en la cabeza le decía ‘Fabi hoy no vengas’”. En este sentido, contó que un día ‘Toto’ le preguntó si iba a ir Fabián y ella le dijo que no.

“[Toto] Lo llamó y le dijo: ‘¿Con quién juego a la PlayStation?’; entonces él le dije ‘conmigo’. ‘¿Con quién escucho música y me lleva a pasear? ¿Con quién como sushi...? ¿Por qué no te venís para acá Fabi ya? Como diciendo ‘ya basta’”, relató González y comentó que en esa época su hijo menor tenía ocho años. “Brillante”, expresó Dente, sorprendido con el relato. “Un adulto”, sentenció Mazzei.

