Dustin Diamond, el actor de la serie juvenil Salvados por la campana, fue hospitalizado por problemas de salud. Y, según trascendió, durante la internación están intentando dar con el diagnóstico que, de acuerdo a lo que informan medios estadounidenses, podría tratarse de un cáncer.

"Es probable que sea cáncer, aunque los médicos todavía están realizando pruebas para averiguar qué está mal", dijeron fuentes cercanas al actor a E! News. Tras sentir un fuerte dolor en el cuerpo, Dustin, quien interpretó a "Screech" Powers en las cuatro temporadas de la serie, fue ingresado en un centro médico en Florida el pasado fin de semana.

En tanto, TMZ agregó que los médicos le realizaron una biopsia al actor y están esperando los resultados. Además, el medio reveló que aunque aún no trascendió de qué tipo de cáncer se trataría, Dustin tiene antecedentes de esa enfermedad en su familia.

Diamond también fue parte de las siete temporadas del spin off de Salvados por la campana: la nueva clase. Más allá de ser uno de los protagonistas de la serie, fue el único miembro original que no repitió papel en la reboot de NBC. Recién en el octavo episodio explicaron su ausencia ("Screech tiene mucha suerte de que él y Kevin puedan vivir en la Estación Espacial Internacional, así que no tiene que lidiar con todo esto", dijo Ac Slater). Su última aparición fue en Catching Up, un corto que se lanzó en febrero de 2020.

En los últimos años el actor venía atravesando momentos turbulentos. De hecho, en 2016 pasó un tiempo en la cárcel tras violar la probation que se le había impuesto por portación de armas y conducta inapropiada en la vía pública.

La relación con sus compañeros

Lejos de su personaje de "Screech", el nerd inocente y torpe, Dustin fue famoso por sus excesos con las drogas, su trabajo en el campo del cine porno, por haber sufrido un desalojo y por haber estado cuatro meses preso por "desorden público". Pero fue en 2009 cuando se ganó el odio de sus compañeros, tras publicar Behind the bell, un libro en el que reveló todas las miserias detrás del rodaje de la serie (desde escándalos sexuales, consumo de drogas y enemistades). Sus compañeros salieron al cruce negando varias de las cosas que decía el libro; es por eso que él fue el único ausente en la reunión de la clase que tuvo lugar años atrás, en el show de Jimmy Fallon.

