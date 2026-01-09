La receta de Christian Petersen para comer sano tras su internación

Luego de estar internado durante casi un mes al sufrir una descompensación mientras realizaba una excursión en el Parque Nacional Lanin, Christian Petersen recibió el alta el martes 6 de enero. Ya en la comodidad de su hogar, el chef argentino regresó a sus redes sociales y mostró una de las recetas que elige en medio de su recuperación.

Christian Petersen mostró una de las recetas que elige en medio de su recuperación (Foto: Instagram/@chrispetersenok)

“Sopa del paciente. Cocinar en casa”, escribió en una de sus últimas historias de Instagram, plataforma donde acumula más de 700.000 seguidores. En el video se alcanzan a distinguir dos platos -detalle que sus fans no tardaron en vincular con la presencia de su esposa, Sofía Zelaschi, su apoyo incondicional- mientras se ve que él le agrega queso a la preparación.

Además, en la siguiente imagen, decidió compartir los detalles de la preparación con la que se deleitó:

Ingredientes:

Pollo

Caldo desgrasado de pollo

Fideos cabello de ángel

Un huevo hervido durante 7 minutos

Queso cuartirolo

Queso lincoln

Christian Petersen detalló cómo hacer la sopa del paciente (Foto: Instagram/@christianpetersenok)

Por otro lado, el cocinero aprovechó sus historias para compartir un logro que lo llena de orgullo: un diploma de la Fundación Temaikén otorgado al programa Los Petersen Cocineros, el ciclo que lidera junto a su hermano Roberto en El Gourmet. El reconocimiento destaca su “aporte a la protección de la naturaleza durante el año 2025”.

El diploma de la Fundación Temaikén otorgado al programa Los Petersen Cocineros (Foto: Instagram/@chrispetersenok)

Pero estas nos fueron sus primeras apariciones en redes sociales tras lo sucedido, dado que el jueves, solo dos días de haber recibido el alta médica, Petersen ya había roto el silencio con un mensaje cargado de serenidad y optimismo. “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”, escribió. La publicación, ambientada con música tranquila y la imagen de unas medialunas, se llenó rápidamente de mensajes de afecto. “¡Vos podés, Chris!” y “Gran cocinero y persona”, fueron solo algunos de los tantos comentarios que le dejaron sus seguidores.

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica (Foto: Captura Instagram/@Chrispetersenok)

Qué había dicho Christian Petersen sobre su salud

El día que recibió el alta, Christian Petersen se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen y rompió el silencio por primera vez desde lo sucedido. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, contó el chef.

En cuanto a las versiones que circularon desde el momento en el que se dio a conocer la noticia de su internación, Peterson indicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Christian Petersen fue duramente cuestionado por no estar supuestamente preparado para la excursión en el Lanín Instagram (@chrispetersenok)

En la entrevista, el cocinero hizo referencia a los posibles motivos que desencadenaron su cuadro: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

A su vez, aclaró que se había preparado como corresponde para la cruzada y que los guías se comportaron en todo momento de manera responsable: “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre".