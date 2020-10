El dulce mensaje de Carolina Prat para Guillermo Andino: "Ya todo volverá a la normalidad" Crédito: Instagram

Son unos días especiales en el hogar de los Andino: mientras que Guillermo y su hija mayor, Sofía, están aislados en una parte de la casa por tener coronavirus, Carolina Prat y los otros dos niños, Victoria y Ramón, viven en la otra mitad manteniendo distancia para no contagiarse. En medio de este contexto, la modelo le dedicó un dulce mensaje a su marido, a quien extraña y quiere volver a tener cerca.

"¡No saben cómo extraño esto!", escribió al publicar una foto de los dos abrazados, en donde se lo ve al conductor de América dándole un beso a su esposa. "Gracias a Dios falta muy poco para que esta foto vuelva a ser realidad. Fueron y son muy raros estos días... estando juntos en casa con ganas de abrazarnos, darnos besos o simplemente tomarnos de la mano, como hacemos siempre, y no poder hacerlo. Pero ya todo volverá a la normalidad".

"Quienes lo pasaron seguro me entienden, ¿no?", le preguntó a sus seguidores. "Les aconsejo a todos los que puedan estar con quien aman, abrazarlos fuerte, fuerte, fuerte y disfrutar de esta noche de sábado. Yo lo voy hacer mirando una película con mis pollitos más chiquitos. Amo este plan con ellos, pero extraño ver pelis con Guille", agregó.

El viernes 2 de octubre, Andino y su familia tuvieron que aislarse después de que la mayor de sus hijas diera positivo en el test de Covid-19. Enseguida todos los miembros se hicieron el hisopado, pero solo el conductor dio positivo.

"Estoy aislado en mi habitación. Me dejan la comida con el plato y el vaso descartable, estamos tomando todos los recaudos porque sabemos que es un bicho muy contagioso. Este es un partido donde no podés cantar victoria", expresó Guillermo en diálogo telefónico con Informados de todo, el programa que conduce de lunes a viernes.

Allí también habló sobre los síntomas que tiene. "Debo estar transitando el cuarto o quinto día. El gusto y el olfato van y vienen. Me pasó ayer de estar desayunando bien y hacia el almuerzo tuve pérdida total de gusto y olfato. Por las dudas tengo el oxímetro en la mesa de luz para ver cómo oxigeno en sangre. Hay que atravesar ese séptimo día donde, si no se te despiertan los síntomas más graves, vas rumbo al alta más tranquilo".

Durante la charla, el conductor afirmó que extraña mucho a su mujer. "Con Sofi nos llamamos por teléfono, ella está en su habitación y yo en la mía. Caro está en otra parte de la casa, con los chicos. Me resulta extraño estar sin ella. Caro es mi pilar en la vida, mi compañía, es la persona con la que he logrado todo, y no hubiese sido nada si no la tenía al lado. Quiero agradecerle a mi familia cómo me está bancando porque esto no es fácil", finalizó entre lágrimas.

