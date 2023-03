Hayden Panettiere, emocionada, habló por primera vez tras la muerte de su hermano, Jansen: “Está aquí, conmigo”

escuchar

Una semana después de la sorpresiva muerte de Jansen Panettiere, en su primera aparición pública después de la tragedia, su hermana Hayden Panettiere habló de él y se quebró hasta las lágrimas al recordarlo.

“ Está aquí conmigo”, dijo la actriz de Scream VI visiblemente emocionada cuando Michael Strahan, de Good Morning America, le diera el pésame al finalizar una entrevista. La estrella no emitió ninguna palabra más al respecto, pero en su cara se pudo ver el dolor que le causa la muerte prematura de su hermano, con quien tenía una excelente relación.

Jansen, que tenía 28 años, fue hallado muerto el 19 de febrero en Nueva York. La familia del artista reveló ocho días después que la muerte se produjo a causa de una patología congénita. “ Aunque ofrece poco consuelo, el forense nos informó que el repentino fallecimiento de Jansen se debió a una cardiomegalia (corazón dilatado), unida a complicaciones en la válvula aórtica ”, declaró la familia a ABC News. El comunicado también recuerda al fallecido artista por su carisma, talento y amabilidad.

“El corazón de Jansen se podía ver en sus ojos, y su encanto en su sonrisa brillante y atractiva; su alma en sus pinturas magistrales y reveladoras, y la alegría de vivir en su sentido del humor seco”, dijo la familia de Jansen, que incluye a su madre, Lesley Vogel, su padre, Skip Panettiere, y su famosa hermana. “Su carisma, su calidez, su compasión por los demás y su espíritu creativo vivirán para siempre en nuestros corazones y en los de todos los que conoció”.

Jansen y Hayden Panettiere aparecieron juntos por última vez en una publicación de Instagram del pasado 24 de enero @jrpanettiere

Un informe policial obtenido por TMZ afirmaba que los amigos habían empezado a preocuparse por Jansen cuando no se presentó a una reunión de negocios antes de su muerte. Inmediatamente, intentaron comunicarse con él, pero nadie los atendió. Sin dudarlo, uno de ellos se dirigió a su departamento y al llegar lo encontró inconsciente, sentado en una silla.

Según consta en la investigación policial, aquel amigo llamó a emergencias y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar; al llegar a la residencia, la policía y los paramédicos lo encontraron sin vida. El padre de Jansen, Skip, le dijo a la policía que había hablado con su hijo la noche anterior y que todo parecía estar “bien”.

Hasta hoy, la familia no había hecho declaraciones por fuera del comunicado oficial que emitieron. La única que emitió un mensaje público fue la novia del actor, que utilizó su cuenta de Instagram para despedirlo. “Jansen, te conocí hace sólo un año, pero has sido mi mejor amigo y mi mayor fan”, escribió Catherine Michie junto a varias fotos de ambos. “Nunca olvidaré la primera vez que vi tu cara y las primeras cosas que me dijiste. Las palabras no pueden expresar el dolor de saber que no volveré a oír tu risa”, continuó.

Jensen Penettiere en una escena de The Martial Arts Kid

En sus cortos 28 años, Jansen desarrolló su carrera como artista plástico y fue la voz de diversos personajes en el doblaje, pero también fue reconocido por aparecer en míticas series y películas: desde producciones de Disney a The Walking Dead, entre otras ficciones.

Junto a su hermana, cinco años mayor que él, protagonizó la película de Disney Tiger Cruise (2004), enmarcada en el atentado terrorista del 11-S. Un año más tarde, volverían a compartir elenco en Racing Stripes, junto a figuras reconocidas como Whoopi Woldberg, Snoop Dogg o Steve Harvey. En 2012, ambos aparecerían en The Forger.

A lo largo de su infancia, Jansen interpretó un papel protagónico también en El medallón perdido: las aventuras de Billy Stone (2012) y visitó los programas Mano a mano, Las pistas de Blue, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X’s. Una de sus apariciones más destacadas fue en 8, una película basada en la crónica del histórico juicio federal sobre la Proposición 8 de California, que incluyó las transcripciones del Tribunal Supremo y entrevistas de primera mano. Así, el actor de entonces 19 años compartió reparto junto a estrellas de Hollywood como Kevin Bacon, George Clooney, Jamie Lee Curtis, Brad Pitt y Jane Lynch, entre otros.

Más allá de su extensa trayectoria, Jansen siempre será recordado por su papel icónico en The Walking Dead, como Casper, y por coprotagonizar How High 2 (2019), un programa televisivo de comedia. Además, participó en la segunda temporada de Major Crimes, así como en la película musical Summer Forever (2015) y en el film Love and Love not (2022).

