De Disney a The Walking Dead: las apariciones más recordadas de Jansen Panettiere, que murió a los 28 años

escuchar

Jansen Panettiere fue hallado muerto en su vivienda de Nueva York (Estados Unidos) esta semana, según informó TZM este martes. El actor, hermano de la también actriz Hayden, falleció a los 28 años y las causas están por determinarse en las próximas semanas, ante los resultados de la autopsia y el informe de toxicología. Además de interpretar varios papeles junto a la protagonista de Héroes, el joven desarrolló su carrera como artista plástico y fue la voz de diversos personajes en el doblaje, pero también fue reconocido por aparecer en míticas series y películas: desde Disney a The Walking Dead.

La noticia del fallecimiento de Jansen trascendió de la mano de Kasey Kitchen, la representante de Hayden Panettiere. Las alarmas se encendieron cuando el actor no acudió a una reunión de trabajo sin previo aviso el domingo pasado, por lo que uno de sus amigos se dirigió a su departamento y lo encontró inconsciente y sentado en una silla. La investigación policial reveló que su colega llamó a emergencias al instante y le realizó maniobras de reanimación pulmonar. Pero cuando las autoridades llegaron, encontraron sin vida al intérprete. El último en hablar con el joven fue su padre, Skip, el sábado por la noche a través de una llamada por teléfono, en la que aseguró que lo sintió muy “animado”.

ARCHIVO-. Jansen Panettiere fue hallado sin vida a los 28 años Grosby Group

Junto a Hayden, cinco años mayor que él, Jansen protagonizó la película de Disney Tiger Cruise (2004), enmarcada en el atentado terrorista del 11-S. Un año más tarde, volverían a compartir elenco en Racing Stripes, junto a figuras reconocidas como Whoopi Woldberg, Snoop Dogg o Steve Harvey. En 2012, ambos aparecerían en The Forger. Durante su infancia, Jansen interpretó un papel protagónico también en El medallón perdido: las aventuras de Billy Stone (2012) y visitó los programas Mano a mano, Las pistas de Blue, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X’s.

Sus apariciones más destacadas

Una de sus apariciones más destacadas fue en 8, una película basada en la crónica del histórico juicio federal sobre la Proposición 8 de California, que incluyó las transcripciones del Tribunal Supremo y entrevistas de primera mano. Así, el actor de entonces 19 años compartió reparto junto a estrellas de Hollywood como Kevin Bacon, George Clooney, Jamie Lee Curtis, Brad Pitt y Jane Lynch, entre otros.

El elenco de 8, donde Jansen compartió set con estrellas de Hollywood Instagram: jrpanettiere

Pero, sin lugar a dudas, Jansen Panettiere siempre será recordado por su papel icónico en The Walking Dead, como Casper, y por coprotagonizar How High 2 (2019), un programa televisivo de comedia. Además, participó en la segunda temporada de Major crimes, así como en la película musical Summer Forever (2015) y en el film Love and Love not (2022).

Jansen Panettiere destacó en los últimos años por su trabajo como artista gráfico, mismo que compartía a través de su cuenta de Instagram @jrpanettiere

Pero la actuación no era su única pasión. El joven de 28 años dedicaba gran parte de su tiempo al arte plástico. Según explicó en una entrevista, esta práctica simbolizaba una especie de terapia para combatir la depresión y la ansiedad que lo acechaban. “Pinto mis problemas. Me da una sensación de que tengo un propósito cada vez que me enfrento a un lienzo blanco”, señaló.

LA NACION