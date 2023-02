Murió el actor Jansen Panettiere, conocido por su participación en The Walking Dead, a los 28 años

escuchar

En Hollywood, hay hermanos que prefieren no mostrarse en público y mucho menos compartir trabajos. Hayden y Jansen Penettiere nunca formaron parte de ese grupo: la actriz de Héroes y su hermano menor no solo no tenían ningún problema en compartir salidas y posar juntos para las cámaras, sino que gritaban a los cuatro vientos que, además de su vínculo de sangre, eran el mejor amigo del otro. Por eso, este martes todos los ojos se posaron en Hayden cuando una triste e inesperada noticia sacudió al mundo del espectáculo estadounidense: a principio de esta semana, fue encontrado el cuerpo sin vida del joven de 28 años en su casa de Nueva York.

Justamente, la encargada de dar a conocer el hecho fue Kasey Kitchen, la representante de la actriz. Con el correr de las horas, se sumaron algunos detalles de lo que habría ocurrido en los últimos días del actor y artista plástico. La primera señal de alarma la encendieron los amigos de Jansen, cuando el joven se ausentó sin aviso a una reunión de trabajo el último domingo.

Inmediatamente, intentaron comunicarse con él, pero nadie los atendió. Sin dudarlo, uno de ellos se dirigió a su departamento y al llegar lo encontró inconsciente, sentado en una silla. Según consta en la investigación policial, aquel amigo llamó a emergencias y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar; al llegar a la residencia, la policía y los paramédicos lo encontraron sin vida.

El padre del actor, Skip Panettiere, le contó a los investigadores que el sábado por la noche habló por última vez con su hijo. En aquella comunicación telefónica lo escuchó animado y nada le hizo pensar en el fatídico desenlace que se produciría días después. El resto del entorno del artista coincidió en que no se sospecha que haya sido víctima de violencia., aunque los resultados finales de la autopsia y el informe de toxicología tardarán algunas semanas.

El actor en uno de sus primeros trabajos, The Secrets of Jonathan Sperry

Panettiere es el único hermano de Hayden, que es cinco años mayor. Al igual que ella, comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo desde niño. Junto a ella, protagonizó la película de Disney Tiger Cruise (2004). Volverían a compartir elenco un año más tarde en Racing Stripes y un tiempo después en The Forget (2012). También compartió elenco con Kevin Bacon, Jamie Lee Curtis, Jane Lynch, Matthew Morrison, en 8, un film televisivo que recrea el proceso que eliminó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en California.

Jensen Penettiere en una escena de The Martial Arts Kid

Uno de sus papeles más recordados es el de Casper en The Walking Dead. Además, formó parte de los elencos de la película musical Summer Forever (2015), protagonizó El medallón perdido: Las aventuras de Billy Stone (2012) y participó de los programas infantiles Mano a mano, Las pistas de Blue, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X’s.

Con el paso del tiempo se enfocó a trabajar como actor de doblaje. Una de sus últimas películas fue Love and Love Not (2022). Paralelamente, se dedicaba a su otra gran pasión: el arte plástico. Según explicaba, pintar lo ayudaba a afrontar sus problemas de depresión y ansiedad. “ Pinto mis problemas. Me da una sensación de que tengo un propósito cada vez que me enfrento a un lienzo en blanco ”, indicó en una entrevista.

En su cuenta oficial de Instagram, Panettiere compartía con sus seguidores sus obras plásticas, pero también algunas postales de su vida cotidiana, de la que su hermana claramente formaba parte. En una de las últimas fotos que compartió junto a ella se ve a la actriz cortándole el cabello. “No es el primer corte que intenta”, escribió, cómplice, junto a la publicación.

