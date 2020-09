La conductora compartió con sus oyentes el fuerte relato de la muerte de su padre Fuente: Archivo

Este miércoles por la mañana, en su programa radial La Negra Pop, de Pop Radio, Elizabeth Vernaci compartió con sus oyentes -a los que siempre define como su familia- una triste noticia: la muerte de su padre como consecuencia del coronavirus, sucedida el 25 de agosto en el Sanatorio Franchin

"La semana pasada se murió mi papá después de haber batallado todo julio y agosto", comenzó "La Negra" con su duro y pormenorizado relato. "Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse", expresó.

Luego de haber salido de una internación por otra enfermedad que lo aquejaba, el padre de Vernaci regresó a su casa, si bien ya habían procesado que "el final era anunciado".

"Cuando vuelve a la casa, el virus entra a la casa, no con él, pero infectó a todos los que estaban alrededor de mi papá, que tenía por suerte un séquito al lado de enfermeras, cuidadores a los que les agradezco de corazón. Una de las cuidadoras empieza a sentirse mal. Lo internan el 5 de agosto, le hacen el hisopado y le da positivo", recordó.

"Desde ese momento no lo vimos más", detalló Vernaci con mucho dolor. "Solo nos comunicábamos por teléfono, y yo quería que fuera un cura. Finalmente conseguimos dar con uno, Agustín, y empezó a mejorar". Sin embargo, con el correr de los días la situación empeoró.

"Me llaman el 25 de agosto para decirme que había fallecido y lo vi detrás de un vidrio", compartió Vernaci, quien añadió que lo último que pudo hacer por su papá fue grabarle un mensaje en el teléfono que él alcanzó a escuchar. "No estaba el protocolo todavía para despedirte de tu ser querido. Fue desesperante. El cura Agustín tuvo permiso, lo fue a ver, yo le grabé un saludo, y después me llamó para decirme que mi papá lo escuchó y reaccionó. Algo de él se despertó con mi voz, y a los dos días me llaman y me dicen que se murió", contó.

"No me podía acercar. Es muy feo despedirse de alguien que amás de esa forma. No hay nada que lo compare", añadió la locutora. "Cuando estás solo con la persona que más querés del otro lado, que no la podés ni tocar ni nada, solo ver cómo murió en soledad absoluta, sin nadie que le dijera 'te quiero', en ese momento te replanteás si vale la pena tanta salida, todo; se siente mucho la crueldad y el dolor de despedir a un familiar en el medio de esta pandemia", expresó, y luego hizo un pedido: "Todos tenemos que salir a laburar, pero hagámoslo con conciencia. Tomen recaudos, porque todos los que tomen son pocos".

Sobre el final de su relato, Vernaci contó que hoy su papá hubiese cumplido años. "Estuve buscando canciones para dedicarle. Quiero decir que si bien yo venía estudiando, en gran parte soy locutora por él", concluyó la conductora,quien luego recordó a su papá con unas imágenes en sus redes sociales.