El duro repudio de los conductores de Pasión de sábado al cantante de Malagata: “Que se pudra en la cárcel”

Este fin de semana detuvieron a Lucas Giménez, el cantante de Malagata, por abusar sexualmente de dos sobrinas que actualmente tienen 14 y 15 años. El músico tenía que presentarse en el programa Pasión de sábado y, luego de una investigación de más de tres años, fue interceptado por un operativo policial en las inmediaciones del estudio. Marcela Baños y Gaby Álvarez “Rosita”, conductores del ciclo de música tropical, hablaron al respecto y mostraron todo su repudio.

“Los investigadores se hicieron pasar por un grupo de fans que iban a Pasión de sábado y lo detuvieron en ese contexto”, contó Sandra Borghi este lunes en Nosotros a la mañana mientras revelaba el motivo de su detención: “Lo venían siguiendo, investigando. Abusa de sus dos sobrinas desde que tienen 6 años, hoy tienen 14 y 15 (…) Entre las nenas se animaron a hablarlo y después de mucho tiempo decírselo a sus padres”, relató la periodista visiblemente conmovida.

En cuanto a cómo sucedieron los hechos, “Pampa” Mónaco continuó con la información que tenía disponible. “El 16 de mayo de 2018 comienza esta investigación con la mamá de las chiquitas que se acerca a la comisaría y dice: ‘mis nenas me contaron que vienen sufriendo por parte de un familiar abusos sistemáticos’. Comienza la investigación que culmina este sábado gracias a un banner que el mismo Giménez puso en sus redes sociales porque había salido un pedido de captura pero no se sabía dónde estaba. Y el mismo puso que iba a estar en el programa de América. Fueron ahí, montaron la operación y cuando puso un pie fuera del auto lo detuvieron”, señaló el periodista.

Mientras el móvil del ciclo se encontraba en la Fiscalía número 3 de La Plata, donde actualmente se encuentra el cantante, Carlos Monti leyó el comunicado que hace algunas horas lanzó la emblemática banda de música tropical. “Informamos a todo el público en general, los seguidores y los medios de comunicación que por problemas personales Lucas Giménez no continuará siendo el cantante de Malagata. Seguiremos adelante como hace más de 32 años”, compartió el periodista.

Quien también habló sobre esta dolorosa situación fue Marcela Baños, conductora del programa en el que el cantante debía presentarse el día sábado: “Tremendo, no lo puedo creer. Desde el sábado estoy muy shockeada, muy shockeada con esta noticia. Imagínense que lo presenté infinidad de veces, siguen viniendo al programa. Han tenido varios cantantes, el último que hace mucho tiempo está es Lucas (entró en 2015)”, expresó sorprendida a través de un audio de WhatsApp.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia, la conductora aseguró que fue recién cuando terminó el programa. “Yo me enteré cuando llegué a casa. Durante el programa lo único que nos dijeron es que presentemos un tape de Malagata y me pareció raro que no vengan. Al productor le dijeron que se sentía mal, que no estaba en condiciones de presentarse. Cuando finaliza el programa cada uno se va a su casa y ahí nos enteramos de la noticia. Pasión... está saliendo sin tribuna así que el público no ingresa al estudio; todo sucedió en las inmediaciones”, aclaró dando cuenta que no fue testigo de la detención.

Gabriel Álvarez, quien personifica a Rosita en el ciclo, también se refirió al hecho: “Repudio totalmente este accionar. No entra en la cabeza de ninguna persona que suele hacer el bien, nos da un enojo y bronca tan feas. Dan ganas de darle un cachetazo y decirle: ‘¿que te pasa por la cabeza?’”, contó vía Zoom.

Respecto a cómo era su vínculo con Giménez, añadió: “Los cantantes que van al programa son todos muy queridos, vienen, te saludan, se sacan fotos. Les preguntamos cómo viene la carrera, sobre todo en estos contextos de pandemia. Jamás uno se va a imaginar que una persona que transmite canciones de amor, lindas letras, una banda que ya tiene un historial tan grande puede cometer semejante atrocidad”.

“No me importa el problema mental que haya tenido pero ojalá que se pudra adentro de la cárcel porque esto no tiene perdón, no tiene explicación. Después la justicia divina se encargará. Tiene todo nuestro repudio”, concluyó visiblemente enojado.