El elogioso comentario del hermano de Eva Mendes y los detalles que reveló de la actriz y de Ryan Gosling, su cuñado

Eva Mendes (Eva de la Caridad Méndez) y Ryan Gosling conforman una de las parejas más consolidadas de Hollywood y disfrutan de una vida en familia junto a sus dos hijas, Esmeralda, de 9 años y Amada, de 7. A lo largo de los años, ambas estrellas han sabido conservar su privacidad, aunque nuevos testimonios revelan detalles acerca de la intimidad de su trato con las niñas.

El hermano de la actriz, Carlo Méndez, quien también se dedica a la interpretación, concedió una entrevista a E! News y habló acerca del vínculo que su famosa hermana y el actor nominado al Oscar mantienen con las pequeñas en su vida cotidiana.

“Son padres increíbles”, destacó el actor, quien también hizo mención al tipo de comunicación que ambos artistas mantienen con las menores. “Realmente hablan con ellas. La forma en que les hacen preguntas (lo he visto) es en el sentido de: ‘¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello?’ Son increíbles”, resaltó el tío de Esmeralda y Amada.

Eva Mendes y Ryan Gosling han sabido preservar su privacidad a lo largo de los años Grosby Group - LA NACION

Carlo confesó ser un tío muy divertido que “siempre está bromeando”, aunque aclaró que, en su caso, no tiene apuro por convertirse en padre. Al ser testigo de las dinámicas familiares que mantienen tanto Eva como el resto de sus hermanos a la hora de criar a los pequeños, el actor de 46 años no dudó al señalar que “tener hijos es mucho trabajo”.

Sobre sus intenciones de ejercer la paternidad, el hermano de la actriz aclaró: “Si sucede, sucederá, pero no estoy deseando que ocurra en este momento”. En este sentido, no dudó en poner como ejemplo el caso de grandes estrellas. “Robert De Niro y Al Pacino se convirtieron en padres a los 80 años, así que tengo tiempo. Primero tengo que hacer realidad mi carrera, luego tendé tiempo”, mencionó.

Carlo protagonizó recientemente el thriller Demise, que cuenta la historia de una mujer (Liz Fenning) que descubre que su marido infiel, Caleb (Méndez) está esperando un bebé con una tercera en discordia (Crystal Hernández). “Es una película divertida y suceden cosas que no ves venir”, apuntó.

En cuanto a si alguna vez haría una película con su hermana Eva, el intérprete afirmó que él estaría dispuesto a compartir un proyecto con ella, aunque recordó que la actriz decidió en el último tiempo dejar a un lado la actuación para dedicarse a sus hijas. “Hemos hablado acerca de esta posibilidad en el pasado, pero el momento tiene que ser el adecuado, y es cuando ella esté lista para volver a actuar”, mencionó.

Eva Mendes junto a sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

Fue a partir de 2012 que Eva Mendes empezó a alejarse de la pantalla grande, un cambio de rumbo que resultó evidente cuando empezó a dedicarle más tiempo a sus emprendimientos de moda y a la maternidad que a sus apariciones en cine.

Recientemente, la actriz y su esposo decidieron mudarse de Los Ángeles, fuera de la ciudad más populosa de California, casualmente para llevar una vida más tranquila como familia. La noticia fue confirmada por la revista People, que aseguró que Gosling y Mendes “no querían que sus hijas crecieran rodeadas de otros niños famosos”.

Ryan Gosling disfrutando de un paseo con sus niñas The Grosby Group

“Para ellos el trabajo más importante son sus hijas. Todo lo demás pasa a segundo plano”, aseguró una fuente a la revista. Aunque no se sabe específicamente a dónde se mudó la familia, según trascendió habrían migrado al norte de Los Ángeles; cerca, pero fuera de la ciudad.

Ambas estrellas están juntas desde 2011, cuando coincidieron en la película El lugar donde todo termina. Desde entonces, son contadas las ocasiones donde se mostraron juntos públicamente. De hecho, se desconoce si están casados o si tienen planes de hacerlo.

Ese film fue uno de los últimos trabajos de Mendes. “Realmente no lo extraño”, admitió a Variety en 2022 la mujer nacida en Miami, Florida y de ascendencia cubana. “Me cansé de luchar por los buenos papeles”, explicó la estrella de Hitch. A finales de febrero, Eva asistió a su primera semana de la moda en Miami, desde que fue madre hace diez años y compartió una serie de fotos en sus redes sociales. “Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. El tiempo vuela cuando eres mamá”, comentó.

