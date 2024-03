Eva Mendes reveló el curioso acuerdo tácito que mantiene con su pareja, Ryan Gosling: “Soy muy afortunada”

Escuchar

Eva Mendes recordó cuál fue la primera impresión que le causó Ryan Gosling cuando compartieron el set de The Place Beyond the Pines, la película que protagonizaron en 2012, y reveló cuál es el motivo por el que “abandonó” su exitosa carrera en Hollywood.

“ Nunca había experimentado algo así ”, resumió, enamorada. Y agregó: “La forma en que trabaja, su compromiso con su oficio... La manera en la que procura que todo salga lo mejor posible y cómo ayuda a sus coprotagonistas a sacar lo mejor de sí”.

Eva Mendes y Ryan Gosling junto a Amanda, su hija más pequeña Instagram: @evamendes

“ Desafortunadamente, o afortunadamente, solo hay un Ryan, así que prácticamente dejé de actuar después de eso ”, indicó, en diálogo con el ciclo televisivo estadounidense Today. Mendes y Gosling comenzaron su romance inmediatamente, y desde ese momento, la actriz solo participó de un film, Lost River, de 2014, la película que marcó el debut de su marido como guionista y director.

La pareja, que suele mantener su intimidad bien alejada de las cámaras, le dio la bienvenida a su primera hija, Esmeralda Amanda, en septiembre de 2014, y luego recibieron a Amada Lee, en abril de 2016. En su charla con Today, Mendes aseguró que dedicarse exclusivamente a la crianza de las dos pequeñas y las labores de ama de casa no fue una decisión difícil de tomar. “Fue una obviedad. Siento que tengo mucha suerte y pensé: ‘Si pudiera pasar este tiempo con mis hijas’. Y simplemente, no actué más, porque actuar me obliga a estar lejos de mi hogar. Me aleja ”, explicó.

Los actores en una escena de la película en la que se conocieron y nació el amor Alamy/The Grosby Group

“Fue casi como un acuerdo no verbal con Ryan. Algo así como: ‘Está bien, él va a trabajar y yo también voy a trabajar, pero aquí' ”, añadió sobre su decisión y la de su pareja. Cuando en la última ceremonia de entrega de los premios Oscar Gosling presentó versión en vivo de “I’m Just Ken”, Mendes compartió una publicación en Instagram implorando a su pareja que regresara a casa. “Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG”, escribió en ese momento. “ Ahora ven a casa, tenemos que acostar a las niñas ”, escribió. “De eso se trata: vas, haces tu trabajo lo mejor que puedes y luego vuelves a casa”, explicó la actriz al respecto en la entrevista.

En marzo, Gosling le dijo a People que Mendes y sus hijas le dieron algunos consejos antes de aquella actuación. “Fue genial”. Fue muy divertido porque vinieron al ensayo general el día anterior y estaban en primera fila. Me dieron algunos consejos y algunas observaciones estupendas. Fue el interés de mi hija por Barbie y el desinterés por Ken lo que me metió en esto en primer lugar”.

Ryan Gosling y su esposa Eva Mendes se disfrazan para pedir dulces en Halloween en Australia, con sus hijas, Esmeralda y Amada SYDSYK

En febrero pasado, Mendes volvió a la escena pública cuando decidió asistir a la Semana de la Moda de Milán y compartió una foto en su Instagram. “¡La primera semana de la moda de Mami en más de 10 años!” Mendes escribió, junto a una seguidilla de imágenes de su look. “ Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. ¡El tiempo vuela cuando te convertís en madre! ”, indicó.

A principios de ese mes, la actriz también confesó que la maternidad le hizo cambiar la idea que tenía sobre la celebración de San Valentín. “No me gustaba el Día de San Valentín. Solía ser una rebelde y decir: ‘¡Es una tontería! Pero ahora me gusta. Ahora soy mamá y soy muy tranquila y esas cosas. ¡Sí, soy tierna ahora que soy mamá de dos niñas pequeñas!”, aseguró en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

LA NACION