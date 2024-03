Escuchar

Otra pareja de Hollywood se va de Los Ángeles. Se trata de Ryan Gosling, coprotagonista de Barbie, la exitosa película nominada a los Premios Oscar 2024, y su pareja, que es nada menos que la destacada actriz Eva Mendes. Junto a las dos hijas que comparten se mudaron fuera de la ciudad más populosa de California para llevar una vida más tranquila como familia.

La noticia fue confirmada por la revista People, que aseguró que Gosling y Mendes “no querían que las niñas crecieran rodeadas de otros niños famosos”. La hija mayor de la pareja de superestrellas, Esmeralda Amada, tiene 9 años, y la menor, Amanda Lee, 7 años.

“Para ellos el trabajo más importante son sus hijas. Todo lo demás pasa a segundo plano”, aseguró una fuente a la revista. Aunque no se sabe específicamente a dónde se mudó la familia, según trascendió, habrían migrado al norte de Los Ángeles; cerca, pero fuera de la ciudad.

La noticia se da pocos días después de la actuación del canadiense en la ceremonia de los Premios Oscar 2024, donde interpretó el éxito “I’m Just Ken”, junto a Slash, la canción de la película Barbie que estuvo nominada en la categoría Mejor Canción Original y que, aunque no ganó, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la gala. Gosling también estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Ken, pero tampoco obtuvo esa estatuilla.

Mendes, alejada de Hollywood desde hace más de una década, no estuvo en la premiación, pero horas después subió a su cuenta de Instagram una foto con un sugestivo tapado rosa –en alusión a Ken– con la descripción: “Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG. Ahora vuelve a casa, tenemos que acostar a las niñas”.

La publicación de Eva Mendes luego de la actuación de Ryan Gosling en la ceremonia de los Oscar 2024 Instagram @evamendes

Ryan Gosling y Eva Mendes, una pareja discreta

Gosling y Mendes están juntos desde 2011, cuando trabajaron juntos en la película El lugar donde todo termina. Desde entonces, son contadas las ocasiones donde se mostraron juntos públicamente. De hecho, se desconoce si están casados o si tienen planes de casarse.

Ese film fue uno de los últimos trabajos de Mendes, ya que poco después dejó el mundo del espectáculo. “Realmente no lo extraño”, admitió a Variety en 2022 la mujer nacida en Miami, Florida, y de ascendencia cubana. “Me cansé de luchar por los buenos papeles”, explicó la estrella de Hitch y +Rápido +Furioso, y agregó: “Ahora hay más oportunidades para las actrices latinas, pero cuando me retiré hace 10 años no me ofrecían cosas que no fueran específicamente latinas”.

Eva Mendes también ha mostrado su amor por Gosling utilizando prendas que lo aluden Instagram @evamendes

Desde el entorno de la familia, afirmaron a People: “Eva y Ryan aman su vida. Es admirable cómo han podido crear equilibrio y límites. Se preocupan mucho por su matrimonio y solo quieren que sus hijas vivan una vida feliz”. De ahí, la decisión de mudarse fuera de Los Ángeles.

A finales de febrero, Mendes asistió a su primera semana de la moda en Miami desde que fue madre hace diez años y compartió una serie de fotos en sus redes sociales. “Sí, no he ido a un evento de moda desde que soy mamá. El tiempo vuela cuando eres mamá”, comentó en aquel entonces.