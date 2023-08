escuchar

Ryan Gosling y Eva Mendes son una de las parejas más bajo perfil de Hollywood . A pesar de los años que llevan juntos y la gran familia que formaron, ellos prefieren mantener su amor lejos de los eventos, las alfombras rojas y las redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, algunos detalles sobre cómo son como padres, las actividades que realizan en su tiempo libre y sus reglas a la hora de criar a sus hijas han salido a la luz, dejando conocer algo de lo que pasa puertas adentro de su hogar.

Salida en familia. Ryan Gosling y Eva Mendes, paseando con sus hijas Esmeralda y Amanda GROSBY GROUP - LA NACION

En pareja desde 2011, los actores tienen dos hijas: Esmeralda, de 8 años, Amada Lee, de 6. Al igual que lo que fue toda su relación desde que se conocieron, ambos decidieron preservar la intimidad de las pequeñas, ya que estas no pertenecen al medio. “Me gusta hablar de ellos, pero con cierta limitación, no subiré fotos diariamente de nuestra vida. Y ya que nuestras hijas están tan pequeñas y aún no entienden lo que es mostrar su imagen, no tengo su consentimiento”, explicó la actriz en sus redes sociales tiempo atrás.

Sin embargo, cada tanto hablan del desafío de la ma-paternidad, advirtiendo que pasar tiempo con ellas es su prioridad. “Son padres prácticos y tienen poca ayuda. Cuando no están trabajando, lo único que les importa son sus niñas”, le dijo recientemente una fuente cercana al matrimonio a la revista People.

Tras asegurar que son una familia muy activa que disfruta de planes como ir al desierto o la playa, el allegado en cuestión reveló cómo es el actor como padre. “Ryan es un padre muy divertido. Es tonto y a sus hijas les encanta. Las lleva a varias actividades”, indicó mientras aclaraba que también le dedica un gran tiempo a su mujer. “Eva y Ryan parecen felices . Suelen ser coquetos y se toman de la mano. Es lindo lo que tienen”, agregó.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados. Hace un tiempo fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas Grosby Group - LA NACION

La semana pasada, la actriz de Hitch: especialista en seducción contó en sus redes sociales cuáles son las reglas de su hogar y que sus niñas deben respetar a rajatabla. “Cuando mis hijos me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, las redes sociales o cualquier cosa que requiera wifi”, posteó Mendes junto a un video donde se la ve sacudiendo la cabeza en sentido negativo y con un gesto de desaprobación. Por supuesto que las críticas de los usuarios no tardaron en llegar, quienes bajo la premisa de que “estamos en el siglo de Internet” cuestionaron su actitud o, al menos, opinaron que no la va a poder mantener por mucho tiempo.

“Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan”, afirmó. Respecto a que hoy en día es medio imposible escapar de Internet, la intérprete advirtió: “Sí, es cierto pero en mi casa los niños no tienen acceso a internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia para conducir no está permitido para niños, Internet entra en esa categoría para mí. Sobre todo las redes sociales”, explicó sin querer entrar en polémicas.

Eva Mendes habló de las reglas que Esmeralda y Amada deben respetar en su casa Grosby Group - LA NACION

Ryan: el “Ken” de la casa

En las últimas semanas, el nombre de Ryan Gosling se ha vuelto trending topic por su interpretación de Ken en el exitoso film Barbie. El actor, que en un primer momento dudó en aceptar este papel, confesó que justamente fueron sus hijas quienes lo incentivaron a hacerlo. “Un día lo vi a Ken tirado en el barro, al lado de un limón aplastado, y pensé: ‘La historia de este tipo tiene que ser contada’”, bromeó en una entrevista con la revista GQ.

Margot Robbie y Ryan Gosling, en una de las escenas de Barbie

Así como las pequeñas de 8 y 6 años fueron “su introducción” al mundo de estos famosos muñecos de Mattel, el actor contó cómo luego lo ayudaron a prepararse para una escena que requería mucho trabajo. “Ellas estuvieron presentes en casa mientras yo me preparaba para este papel. Así que ellas sin darse cuenta también fueron parte. Y vinieron al set ese día y fueron un gran apoyo y lo hicieron conmigo fuera de cámara”, contó en una charla con la revista People sobre este proyecto que pudo compartir en familia.

“Mis dos hijas ya son dos pequeñas mujeres empoderadas. A veces me digo: ‘Oh Dios, necesito salirme del camino para que ustedes lideren’. Obviamente las protejo, pero solo quiero no estorbarles porque realmente son criaturas maravillosas. Me inspiran muchísimo”, agregó el actor.

Quien también se convirtió en un pilar fundamental para el galán fue su mujer , quien durante todo el proceso de rodaje fue dando algunos indicios de lo que se vería en pantalla. “Muy divertido. Muy bueno. Tan emocionada por que vean esto”, escribió la actriz de raíces latinas junto al hashtag “Ese es mi Ken”. Y, al ver el resultado final en pantalla, también recurrió a sus redes para expresar toda su admiración por su marido. “Mi Hombre. Mi vida. Decir que es el mejor actor con el que he trabajado es quedarse corto”, escribió Mendes en sus redes junto a imágenes de la película que protagonizaron juntos en 2012, The Place Beyond the Pines, y una cita de la entrevista que Greta Gerwig realizó con la revista Rolling Stone, donde elogiaba a Gosling y lo comparaba con algunas de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood. “Es una combinación de Marlon Brando con Gene Wilder con John Barrymore con John Travolta”, había dicho la directora de Barbie; algo que inmediatamente fue agradecido por la actriz.

Un amor que nació en el set

Eva Mendes y Ryan Gosling se enamoraron en el set de Cruce de caminos en 2011 The Grosby Group

“No nos conocimos en el set, la magia empezó mucho antes”, dijo Eva Mendes en sus redes sociales en referencia al mito de que su amor nació en el set de The Place Beyond the Pines. Por su parte, mientras se encontraba en plena promoción de su nuevo film, Gosling confesó que cuando conoció a su mujer en 2011 supo de inmediato que quería empezar una vida con ella. De hecho, la estrella admitió que antes de conocer a la actriz de Hitch “no pensaba en tener hijos”, pero todo cambió cuando ella se cruzó en su camino: “Después de conocer a Eva, me di cuenta de que no quería tener hijos sin ella. Hubo momentos en el set en los que fingíamos ser una familia, y yo ya no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que sería una vida en la que tendría mucha suerte si estaba con ella”, reconoció en la misma entrevista con GQ.

La relación se hizo noticia cuando la prensa los sorprendió en una cita en Disneyland, semanas después de concluido el rodaje. Después de varias citas románticas, pasaron al siguiente nivel: una escapada a París para pasar el día de Acción de Gracias, en noviembre de ese año y una presentación familiar para Año Nuevo.

Si bien desde un principio han decidido mantener este amor en la intimidad, cada tanto los actores hablan de lo que significa el uno para el otro. Mientras ella lo ha descrito como una persona “dulce y sensible”; él declaró que ella era “una compañera de ensueño”.

El primer fruto de ese amor llegó en 2014. Y aunque durante su embarazo Eva se convirtió en experta para esquivar a los paparazzi, fue la revista People la que confirmó que la pareja tendría a su primera hija en septiembre de ese año. Inmediatamente Ryan declaró que la paternidad se sentía “como un sueño” y parece que tan bien les sentó la llegada de Esmeralda que, menos de dos años después, llegó la confirmación de que una segunda niña venía en camino.

Ryan Gosling y Eva Mendes se ríen al ser captados por las cámaras en un momento íntimo junto a sus niñas Grosby Group

En 2014, Eva realizó su último film, Lost River, y decidió retirarse por un tiempo para pasar unos años abocada totalmente a sus hijas. Por supuesto que no hubo un comunicado oficial al respecto, sino que ella simplemente puso en pausa su carrera. Mientras tanto, se abocó a un proyecto que le deparó menos exposición pero muchas satisfacciones: una marca de ropa con líneas sexy para mujeres de todas las tallas y edades.

LA NACION