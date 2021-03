Celina Rucci contó cómo se enteró que sufría de leucemia y cómo le cambió la vida y el cuerpo

A comienzos del año pasado, Celina Rucci decidió cambiar de vida y se radicó en Nueva York junto a su pareja, el cirujano Federico Girardi. En mayo de 2020, la modelo fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda, enfermedad contra la que batalló durante largos meses. Ahora, Rucci respondió algunas preguntas a sus seguidores en las que habló de la etapa que atraviesa, cómo vive la enfermedad, y cómo cambió su vida en el último año.

“El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mí, se sumó un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. Las razones eran varias: me había ido a otro país, estaba lejos de mis afectos y no quería que ellos cargaran con más preocupaciones. Ese era mi plan, mantenerlo en secreto, hasta ayer, que me sucedió algo que me entristeció”, escribió la modelo en Instagram, en marzo de este año. Y continuó: “El 28 de mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York. Comenzamos de inmediato el tratamiento para vencer a esta enfermedad, estuve acompañada en todo momento de mi hombre, quien merece un capítulo aparte de lo grandioso y ángel que es”.

Ahora, Rucci usó la herramienta “caja de preguntas” en Instagram Stories para evacuar las dudas de sus seguidores y contar más sobre cómo vivió los últimos meses. “¿Estás 100% curada?”, preguntó uno de sus followers. “Tengo controles todos los meses durante los próximos cinco años, pero yo me siento 100% sana”, respondió ella. Luego, un usuario quiso saber si la modelo conversará con la prensa en el corto plazo: “Aún no me siento con ánimo de enfrentar una cámara, pero calculo que mi próximo viaje estaré más fuerte”.

Celina Rucci usó la "caja de preguntas" de Instagram y conversó con sus seguidores

A continuación, uno de sus followers le preguntó por lo que había aprendido en el tránsito de la enfermedad. “A disfrutar de las personas a diario, nunca sabremos si hay un mañana”, respondió ella. “Los enfermos saben hacerlo, pero la gente sana pasa por la vida a puntillas. Hacer que cada día sea para mí un día más y no un día menos. Siempre fui auténtica, quizás ahora me vieron más vulnerable, pero nunca careteé nada”, agregó Rucci.

En otra de las preguntas que dejaron los seguidores de Instagram de Rucci, surgió la duda por la importancia que la modelo le asigna a su aspecto físico. “¡Qué tema! Siempre fui una privilegiada y el tratamiento hizo un poco de descontrol con todo”, respondió ella. “No les voy a mentir que no me importó, pero sé que como el pelo crece, calculo que todo volverá a su lugar y agradezco y priorizo otras cosas”, añadió.

Tras ser diagnosticada con Leucemia, Celina Rucci habló de su enfermedad con sus seguidores de Instagram

Finalmente, entre las dudas que surgieron en la “caja de preguntas” de Instagram, surgió la de cómo detectó la enfermedad. “Cada caso es un mundo. Yo me sentía muy bien pero arrancaron los moretones, después sangrado de encías, período menstrual con hemorragia y por último, unos puntitos rojos en la piel”, dijo Rucci. “Mi último chequeo había sido en septiembre pero estaba todo bien. En mayo me diagnosticaron”.

LA NACION