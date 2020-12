Hilaria Baldwin y Alec Baldwin desmienten las acusaciones sobre apropiación cultural y falsedad de los orígenes de la esposa del actor Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 10:52

Hilaria Baldwin, esposa del actor Alec Baldwin, se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica, tras ser acusada de apropiación cultural luego de mentir respecto a su lugar de procedencia y afirmar que nació en España cuando en realidad es estadounidense.

Tras confirmarse que su lugar de nacimiento es Boston, Massachusetts, y no Mallorca, como ella misma terminó confesando a través de un descargo que realizó en sus redes sociales, surgieron otras incongruencias respecto a su biografía de "mujer española". La primera contradicción reside en su propio nombre, que ella habría ido modificando con el paso de los años y que originalmente responde al de Hillary Hayward-Thomas. Esa Hilaria mallorquina de nacimiento que dijo haber sido y que no era tal -el nombre es asimismo muy poco frecuente en España-, tampoco es hija de una madre con ascendencia española ni residió en la tierra de Cervantes hasta los 19 años, donde dijo que había estudiado.

La profesora de yoga también ha afirmado que educa a sus hijos en español, idioma que utiliza de manera intermitente y con un extraño acento que en varias ocasiones ha despertado sospechas. Tras la polémica generada, Hilaria y Alec Baldwin salieron a responder a las acusaciones de falsificación de esa supuesta herencia española, surgidas a raíz de las indagaciones sobre su pasado realizadas por la periodista Tracie Morrissey y por la usuaria de Twitter @lenibriscoe. Ambas alegan que la mujer del actor fabricó raíces españolas y dicen tener evidencia de que el acento que usa a menudo no es real.

Ante esta situación, que se volvió viral el fin de semana en las redes sociales, Hilaria abordó las especulaciones sobre sus antecedentes en dos videos publicados el domingo. "He visto charlas cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio y, para aquellos que se lo están preguntando, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes", señala. "Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España. Mis padres y hermanos viven en España y elegí vivir aquí, en los Estados Unidos", dijo primero, desmintiendo lo que había señalado en entrevistas pasadas y lo que figura en su perfil de Creative Artists Agency, que dice que nació en Mallorca.

En una conversación en abril para el podcast #MomTruths, Hilaria había dicho que se mudó a los Estados Unidos desde España a los 19 años para asistir a la Universidad de Nueva York, algo que fue desmentido por compañeros que estudiaron con ella y que afirmaron que ya su formación temprana tuvo lugar en los Estados Unidos. En una entrevista para la revista ¡Hola! en 2018, Hilaria también se había identificado como española y había explicado por qué estaba criando a sus hijos para que fueran bilingües.

Usuarios de Twitter citaron, además, un obituario del abuelo de Hilaria, David L. Thomas, como prueba de que sus antepasados no son españoles, como había dicho, y mencionan que la presencia de la familia de Thomas en Vermont es anterior a la revolución estadounidense y que los viajes frecuentes a la Argentina, en lugar de España, llevaron a que la familia adquiriera más dominio del español.

Hilaria también ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación utilizando un acento español particular,y sobre ello, ella misma afirmó en su primer video el domingo que su acento ocasionalmente fluctúa en función de si ha estado hablando español o inglés con más frecuencia en ese momento. Dijo que a veces los "mezcla" por una inseguridad suya.

"Celebramos ambas culturas en nuestro hogar. Alec y yo estamos criando a nuestros hijos bilingües, tal como me criaron a mí. Esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero estoy muy orgulloso de ella", señaló y respecto de su nombre, agregó: "Me identifico más con Hilaria porque así es como me llama mi familia".

Luego continuó diciendo que está orgullosa de crecer entre dos culturas. "Sí, soy una niña blanca. Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente soy una mezcla de muchas cosas. Crecí con las dos culturas. Es tan simple como eso. Esto es lo que soy y es la historia de mi vida. Puede que no quepa en sus moldes o etiquetas, pero es mi extraña mezcla", reiteró.

Horas más tarde, la profesora de yoga publicó otro video en Instagram dando más detalles a medida que las acusaciones sobre su pasado se volvían virales. "Realmente no entiendo por qué esto se está convirtiendo en algo tan grande. En este punto estoy empezando a pensar que me están atacando por ser quién soy y ninguna respuesta es la respuesta correcta. Solo quiero que me dejen en paz. Déjenme en paz. No estoy haciendo nada malo siendo yo. ¿No es esa la belleza de la diversidad? No soy alguien que está fingiendo para ser otra cosa; literalmente tengo dos culturas", reiteró. Hilaria también siente que la gente está tratando de crear una narrativa con sus palabras porque está "aburrida en casa, o algo así".

Alec Baldwin reaccionó a los ataques contra su esposa con un descargo a través de un video que compartió en Instagram el domingo alegando que las afirmaciones sobre Hilaria son conspiraciones inventadas en Internet, aunque no entró en detalles sobre los hechos comentados. "Hay que considerar las fuentes. Ahora vivimos en un mundo en el que estamos ocultos detrás del anonimato de las redes y la gente siente que puede decir cualquier cosa". Ayer, el actor volvió a recurrir al espacio virtual con una frase de Mark Twain que reza: "Una mentira puede viajar alrededor del mundo mientras la verdad queda a la altura de los zapatos".

Sobre esta polémica, la periodista de Reveal, Aura Bogado, tuiteó: "El hecho de que @hilariabaldwin fingiera ser de España con ese acento ridículo mientras que a algunos de nosotros se nos han negado oportunidades por nuestros acentos reales es detestable, y que ella fingiera ser una inmigrante en un momento de odios, detenciones y deportaciones resulta enfermizo ". Y agregó: "Ser un inmigrante real, tener un acento real, esas son cosas que existen y son particulares de ciertas personas. Los inmigrantes de color con acentos lo encuentran aún más desafiante. Es más que ofensivo que @hilariabaldwin pretendiera ser alguien que no es".

Conforme a los criterios de Más información