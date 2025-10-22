El lapidario posteo de Ireland, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, contra sus “narcisistas” padres

Mientras que para algunos “el ser hijo de” les abrió puertas en el medio, para otros cargar con la fama de sus padres fue una verdadera tortura. Tal es el caso de Ireland Baldwin, la hija que Kim Basinger tuvo con Alec Baldwin hace tres décadas. Con motivo de su cumpleaños, la modelo reflexionó sobre su vida y sobre cómo fue criarse en una familia “narcisista”, según sus propias palabras.

Esta semana, la joven recurrió a su blog Substack para compartir una reflexión sobre su cambio de década. “30, coqueta y sobreviviendo” tituló una extensa publicación en la que habló de su infancia y criticó fuertemente a su familia famosa. “Cumpliendo 30, reflexionando y esquivando a mi familia de narcisistas”, remarcó llamando la atención de sus seguidores. Inmediatamente, la modelo dio detalles de cómo fueron sus días de pequeña y adolescente, donde aseguró que creció “sin dos padres en mi casa y sin hermanos a quienes recurrir”.

Ireland junto a su padre, el actor Alec Baldwin Shutterstock - Archivo

“Llego a los 30 con mucho menos peso sobre mis hombros. Este peso fue provocado por la necesidad de seguir cargando con mis familiares narcisistas, poco confiables y adictos que pensé que necesitaba en mi vida”, comenzó en una especie de catarsis por su nueva vuelta al sol. “Tuve una infancia solitaria a veces, por eso crecí sintiendo la necesidad de ganarme a ciertas personas de mi familia. Por alguna razón, su validación y elogios fueron importantes para mí”, continuó sin especificar a quiénes se refería.

Sin embargo, Ireland aseguró que con el tiempo decidió cortar el vínculo con ciertas personas. “Nada fue más liberador que finalmente darme cuenta de lo tóxicas que son estas personas. Así que, al llegar a los 30, entendí que así es como se rompen estos ciclos. Mi hija no tiene por qué conocer a esta gente, y puedo protegerla de ellos”, advirtió quién es madre de una pequeña de 2 años junto a RAC (André Allen Anjos). “Puedo esforzarme al máximo para construir mi propia idea de familia, pieza por pieza. Y demostrar cómo se trata una familia de verdad”, aclaró, dando a entender que no repetirá su ejemplo.

Kim Basinger y Alec Baldwin se casaron en 1993 y se divorciaron en 2002 Grosby Group - LA NACION

Al hablar de su última década, Baldwin la definió como una etapa muy dolorosa. “10 años de dolor sin saber qué diablos estaba haciendo o de qué estaba hablando, pero aún así seguía hablando”, reveló. Y enseguida, le dio un consejo a sus seguidores: “No te avergüences de quién realmente eres. Perdí tanto tiempo fingiendo ser otra persona para tener una pareja, para conseguir un trabajo, para agradarle a gente de mierda. Daría cualquier cosa por recuperar ese tiempo. No puedes cambiar ni arreglar a nadie. Punto. Tienen que querer cambiar. Y lo más probable es que no lo quieran. Así que deja de hacerlo mientras tengas ventaja”, recomendó.

Ireland también hizo referencia a su lucha contra sus trastornos alimentarios en el pasado y advirtió: “No estás gorda”; frase que repitió una decena de veces intentando ayudar a quiénes estén pasando por lo mismo que ella vivió alguna vez. Las líneas siguientes fueron dedicadas a su mamá, Kim Basinger: “Dile a tu mamá que la amas todos los días. Envíale un mensaje cuando llegues a tu destino. Pronto la entenderás como nunca antes”, lanzó desconcertando a sus lectores.

Ireland Baldwin Instagram / irelandbasingerbaldwin

Finalmente, concluyó su polémica reflexión con una frase contundente: “No puedo hablar por el vasto y cambiante mundo que me rodea. Solo puedo centrarme egoístamente en mi propio camino. Espero encontrar a mi gente. Mi pueblo”, remató.

La joven, que acaba de cumplir 30 años, es la primera hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. Los actores se casaron en 1993 y se separaron siete años después. Ireland tiene siete medios hermanos por parte del matrimonio de su padre con Hilaria Baldwin: Carmen, de 12 años; Rafael, de 10; Leonardo, de 8; Romeo, de 7; Eduardo, de 5; María, de 4; e Ilaria, de 2. A su vez, es madre de Holland; una niña de dos años fruto de su amor con RAC, con quien mantiene una relación desde 2021.

Su relación con la actual esposa de su padre

Si bien Ireland fue lapidaria con sus padres, al parecer su relación con Hilaria, la actual mujer de Alec Baldwin, es diferente. Hace unas semanas, la joven defendió y elogió a su madrastra con motivo de su actuación en Dancing With The Stars: “Creo que si la gente la conociera como yo, se sorprenderían bastante. Ella es la razón por la que puedo tener hermanos y una familia numerosa, como siempre he deseado. Siempre me ha respetado, aceptado mis defectos, me ha abrazado y siempre me ha mostrado amabilidad. La conocí de adolescente y necesitaba su ejemplo. Todavía la admiro mucho”, escribió en Instagram junto a una foto juntas.

Hilaria Baldwin, la actual esposa del actor mantiene una gran relación con Ireland y su madre, Kim Basinger DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Hilaria aseguró que la joven siempre fue muy acogedora con ella. “Le dije a Alec antes de conocerla [en referencia a Ireland]: ‘Si no le gusto, no me quedaré porque no puedo hacerle daño a una familia’”, recordó la madre de siete en el podcast Not Skinny But Not Fat. Su intención de formar una familia ensamblada, aclaró, también la involucraba a Basinger: “’Siempre sé respetuoso con su madre’, le dije a Alec. Siempre entiendan que son Alec, Ireland y Kim. Y puedo entrar y ser una invitada. Y si me reciben, maravilloso, allí estoy. Pero tengo que ser lo suficientemente fuerte por mi cuenta y no entrar y, ya sabes, marcar mi territorio y todo eso”, agregó.

Tras asegurar que la “unidad familiar es lo más importante”, Hilaria habló de su particular relación con la primera hija de su marido. “Ireland realmente me ha visto y ha visto cuánto me preocupo por su padre, su familia y ella. Hemos sido muy afortunadas de tener una relación maravillosa. Y no se trata solo de ser bendecidas y tener suerte. También es, ya sabes, haber sido madrastra y haber llegado a su vida cuando tenía 15 o 16 años. Y siempre le tuve muy claro que estaría ahí para apoyarla cuando me necesitara”, recordó.