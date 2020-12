El enigmático posteo de Juana Viale que muy pocos pudieron descifrar

La actriz descolocó a sus seguidores con un enigmático posteo, que tan sólo unos pocos pudieron descifrar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 15:15

Juana Viale hizo un enigmático posteo en su cuenta de Instagram y sus seguidores quedaron perplejos, hasta que unos pocos pudieron descifrarlo. Se trata de un consejo ecológico de la actriz, con una foto que tuvo todo tipo de interpretaciones, antes de descubrir que se trata de zanahorias.

La nieta de Mirtha Legrand mantiene un bajo perfil en las redes sociales y suele hacer publicaciones sobre su estilo de vida y sus recetas preferidas. Esta vez compartió una postal donde se aprecian tres pedazos de troncos de zanahorias en un bowl con agua.

En la imagen también se ven los primeros brotes verdes que indican que el vegetal ya germinó y se pueden utilizar esas pequeñas hojas para ensaladas. Como epígrafe, la actriz escribió el lema: "Always make it grow (Siempre hazlo crecer)", junto a los hashtag "#freesoul" (alma libre) "#freewomen" (mujer libre)".

Como Viale no dio ninguna pista ni descripción sobre la foto, los usuarios hicieron todo tipo de preguntas: "¿Es salmón con perejil?"; "¿Se come eso?"; "¿Quién me explica qué es?"; "¿Qué es eso y dónde crece?". Sin embargo, hubo otros que detectaron rápidamente que se trataba de una idea práctica para no desechar los troncos de las zanahorias.

Una vez que los usuarios entendidos en jardinería y ecología despejaron las dudas empezaron a llover los comentarios de halagos a la nieta de la legendaria conductora por su forma de aprovechar cada parte de los vegetales.

Juana Viale le transmite a sus hijos el amor por la jardinería y el cultivo de los alimentos Crédito: Instagram: @juanavialeoficial

Tal como se ve en la imagen, en vez de desechar la parte de arriba de una zanahoria se pude poner en un recipiente con agua y luego dejarla en el balcón, ventana o patio -donde le dé un poco de sol- hasta que aparezcan los primeras hojas verdes.

"Juani, ¿eso se pude plantar?", "¿Y después cómo lo pasás a la tierra?", "¿Crece una zanahoria si lo planto?"; fueron los siguientes interrogantes que surgieron en el hilo de comentarios. Cabe agregar que además de utilizar los brotes para ensaladas también es posible plantarlos una vez germinados para que con el tiempo llegue la cosecha de las semillas del vegetal.

Una vez que la planta florece dará como fruto las semillas que luego se convertirán en zanahorias. El multitudinario público virtual de la actriz -tiene más de 918.00 seguidores- le agradeció por despertar el interés de los cultivos hogareños y la alimentación con frutas y verduras orgánicas.