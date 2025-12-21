La foto que compartió Evangelina Anderson con Martín Demichelis: ¿reconciliación en puerta?

El sábado Lola Demichelis publicó en su cuenta de Instagram un saludo de cumpleaños para Martín, su papá. En él agregó además una foto en la que se mostró a Evangelina Anderson. Tras meses de estar separados, la expareja tuvo un reencuentro público y ya se especula con una reconciliación.

En agosto de este año, Anderson y Demichelis se separaron definitivamente luego de las versiones de infidelidad que surgieron en su entorno por parte del entonces director técnico de Rayados de Monterrey. En su regreso a la Argentina, el matrimonio dijo “basta” y el vínculo se rompió después de 18 años juntos. Inmediatamente, comenzaron con los trámites del divorcio y dejaron de aparecer en las redes sociales o en eventos multitudinarios.

Evangelina Anderson le puso "Me Gusta" al posteo de su hija en el que aparece toda la familia unida tras la ruptura matrimonial en agosto de este 2025 (Fuente: Instagram/@lolademichelis)

Lola, la segunda hija de la modelo y el exfutbolista, posteó en sus redes sociales una foto en la que aparece el grupo familiar completo. Ella, Anderson, Demichelis y sus hermanos: Bastian y Emma. “Feliz cumpleaños, papá”, escribió la adolescente a la vez que mencionó a los implicados.

Para sorpresa de muchos, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió en las historias de Instagram aquella imagen, aunque no le dedicó ningún saludo a su ex. Este gesto despertó la hipótesis de que los dos se habrían dado una oportunidad y estarían intentando arreglar las cosas.

Evangelina Anderson reposteó la foto que publicó su hija en las redes (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Cabe remarcar que pese al distanciamiento, Anderson dejó en claro su buen vínculo con Demichelis, ya que la prioridad de ellos son sus “hijos” y eligieron manejar el proceso de divorcio con “privacidad y respeto”. “Se dicen muchas cosas, pero está todo en buenos términos”, dijo el 23 de agosto ante las cámaras de A la Tarde (América TV).

“La familia unida siempre”; “Hermosa familia, Dios quiera, vuelvan a estar todos juntos”; “Ojalá Jesús actúe y vuelvan a ser felices todos” y “Son una hermosa familia, siempre lo van a ser”, fueron algunos de los mensajes que depositaron los usuarios en el posteo de Lola Demichelis.

Los comentarios que recibió el posteo de Lola Demichelis (Fuente: Instagram/@lolademichelis)

La foto del clan reunido apareció en un momento particular mediáticamente, ya que los rumores de un romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson ganaron fuerza en los últimos días, en particular luego de la confirmación que hizo Yanina Latorre frente a su programa SQP (América TV).

Mientras pasaban una nota que le hicieron a Lucas al salir de los estudios de Telefe, detrás de escena se escuchó decir a Latorre: “Hoy lo enloquecí. Es hermoso. Obvio que están juntos, me lo confirmó Wanda”.

Fue entonces que se hizo un silencio en el estudio, al darse cuenta de que todo lo que hablaba no estaba siendo muteado. Pese al error que cometió la conductora, se disculpó y reconoció: “Perdón Wanda, justo que nos habíamos amigado. No me llamen. Por favor. Apagá el teléfono”, le pidió a uno de sus colegas.

“Wanda en el camarín me contó muchas cosas. Yo lo único que le dije al pibe es: ‘no te enamores’. Ella tiene 42 y él la edad de Dieguito (su hijo). Muy chiquito. Yo soy muy antigua. Él se va a enamorar y ella ya tiene una vida hecha con los pibes. No va a querer tener más hijos y a este le va a pegar la hormona y después van a sufrir los dos”, reflexionó Latorre.

De este modo, y más allá del ruido en los medios de comunicación que se generó por la confusión de Yanina Latorre, Ian Lucas y Evangelina Anderson evitaron referirse públicamente a ello y no admitieron ni desmintieron lo que dejó entrever en su programa.