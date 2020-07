El enojo de Barby Franco con Karina Jelinek por dejar sin trabajo a su amigo

Barby Franco se enojó con Karina Jelinek por haber dejado sin trabajo a su amigo, Cristián Fontán Crédito: Instagram

22 de julio de 2020 • 12:03

A días del debut de "Cantando por un sueño", Karina Jelinek pidió cambiar de compañero. De este modo, Cristián Fontán, su soñador original, se quedó sin trabajo. Enojada, Barby Franco, íntima amiga de Fontán, salió en su defenderlo.

"Me puse loca cuando me lo contó porque fue un capricho de ella decir que no se siente cómoda con él, que es divino y canta bárbaro. Está angustiado, muy mal porque perdió el trabajo. Estaba contento porque iba a tener un sueldo todos los meses. Imaginate, el contexto en el que vivimos... Dice que no estaba cómoda con el tono de voz. Puede ser, no digo que no, pero debería haber tenido un poco de sensibilidad porque muchos argentinos se están quedando sin trabajo. Karina dejó sin trabajo a mi amigo y eso me enoja", contó Barby Franco en Los ángeles de la mañana, ciclo que conduce Ángel De Brito por eltrece.

Según Barby, su amigo se enteró por la tele que se había quedado sin el "Cantando...". "Ella no fue capaz de llamarlo. Debería habérselo dicho ella misma. Confieso que me llamaron del 'Cantando' pero enseguida me bajaron (ríe). Me dijeron que estaba floja con el canto y que cualquier cosa me contactaban. Me encantaría estar con mi amigo", arriesgó. "Mi amigo me contó que creía que estaba todo bien con Karina porque ella hasta le dijo que era el Maluma argentino".

En el programa, Ángel De Brito leyó un mensaje que le mandó Karina: "Es mentira que Cristián se enteró por la tele, porque se lo dije yo y me entendió. Hablan sin chequear la información. Es de mala onda informar que mi excantante se enteró por la tele porque no fue así. Lo dejo a tu criterio".