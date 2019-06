Graciela Alfano y una nueva pelea mediática

Estalló el escándalo una vez más alrededor de Graciela Alfano . Esta vez ocurrió mientras cumplía con su rol de panelista en Los ángeles de la mañana (eltrece). Empezó primero discutiendo con la estilista Matilda Blanco y después terminó a los gritos con su compañera Yanina Latorre .

El clima estaba tenso entre ambas cuando el ícono sexual señaló que en las redes sociales la gente criticaba a Dora, la mamá de Latorre. Entonces, la mujer del exfutbolista le contestó sin dudar: "Pero en las redes sociales dicen de todo. A vos te critican por tu relación con Massera". Y se desató la furia en torno a la supuesta relación de Graciela Alfano con el miembro de la Junta Militar, muerto en 2010.

En ese momento, el programa se fue a un corte y cuando volvió, Ángel de Brito -conductor del ciclo- explicó que Graciela Alfano no estaba sentada en su lugar porque se había enojado. Todo mientras la cámara la mostraba detrás de la escenografía, discutiendo con los productores sobre el destrato de su compañera. Así estuvo unos minutos hasta que volvió a su puesto y pidió la palabra para referirse a las acusaciones de Yanina Latorre, que en todo momento alegó que no era lo que ella creía, sino que lo que decían en las redes.

"Yo no hice nada con Massera. Tuve una investigación durante un año y medio. La acusación era no excarcelable y no prescriptible. Y acá estoy", apuntó con énfasis. "Bonadío, que es un juez federal, investigó todos mis bienes. Esto fue cuarenta años atrás. La señora que hizo la denuncia era esquizofrénica y no estaba medicada. La Justicia me sobreseyó", aseguró sin que la interrumpieran. Y antes de terminar, Alfabo apuntó: "Me parece mal traer un tema del que no tengo nada que ver. Y que tiene que ver con un momento de la Argentina. Creo que es un tema que no puede ser carta de vuelta".