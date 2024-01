escuchar

A sus 71 años, Graciela Alfano volvió a apostar al amor. La actriz y panelista disfruta de sus vacaciones en Punta del Este, en donde comparte románticos momentos junto a su nueva pareja, el empresario uruguayo Carlos Bustín.

Al igual que otras figuras del espectáculo argentino, la exvedette se entrega a los encantos de las playas esteñas y se muestra en las redes sociales paseando a bordo de lujosas embarcaciones.

Quienes se encargaron de confirmar el nuevo romance han sido el periodista Gustavo Descalzi y la abogada Ana Rosenfeld, quien mantiene una amistad con el nuevo interés amoroso de Alfano. En diálogo con el programa Desayuno americano, ambos revelaron detalles acerca de la nueva historia de amor, que ya perfila como uno de los grandes romances que ven la luz este verano.

Sobre el noviazgo entre la diva argentina y el empresario uruguayo, Rosenfeld mencionó: “Yo lo sé desde hace rato”. A la vez que aclaró que hasta ahora mantuvo silencio “por una cuestión de códigos, no solamente con mi amigo, sino también con Graciela”.

Carlos Bustin, la nueva pareja de la actriz, tiene 63 años https://www.montevideo.com.uy

La letrada contó, además, que se cruzó con la pareja en más de una ocasión. “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos: no solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano, porque somos vecinos”, precisó.

Carlos Bustin tiene 63 años, ocho menos que la actriz, y es un destacado hombre de negocios del rubro automotor . “Es un empresario muy querido que tiene agencias de autos y un restaurante también”, reveló la abogada. En cuanto a los inicios de la relación, Rosenfeld agregó: “No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”.

Los consejos de Graciela

Desde hace varias semanas, Alfano venía compartiendo publicaciones en las redes sociales en las que se la podía apreciar desbordante de energía. “Cuando estás bien al pepe, pero tan feliz que se te mueven solos [los pies]. Felices de estar vivos, ¡carajo!”, escribió a finales de noviembre junto a un video donde baila al atardecer con un puerto de fondo. El mismo día, la diva también se mostró en movimiento frente a cámara y expresó: “¿Quién dijo que el atardecer de la vida no puede ser al mango? A bailar hasta que el sol se ponga y más todavía. El tip es mover las caderas a full, soltando condicionamientos inútiles y dando lugar a la alegría. Los amo, los adoro y los bendigo”, expresaba semanas atrás.

Recientemente, el ícono argentino también dio muestras de su sensualidad al mostrarse a bordo de un yate adoptando poses sugerentes y sonriendo para el video: “Como una sirena que recupera sus piernas para subir la escalera y vivir la vida de una mujer. ¿Será leyenda o será realidad? Imaginen mientras sonríen. Los quiero y los bendigo”, manifestó.

Mientras vive un gran presente amoroso, Alfano parece dejar atrás los severos problemas de salud que tuvo que afrontar . Hace un año, la actriz contaba que había sido operada de dos tumores y revelaba que había perdido un riñón, según contó en una entrevista con LA NACION en la que detalló cómo afrontó el duro momento, la contención de su círculo íntimo conformado por sus hijos y sus amigos, y cómo esta experiencia cambió su manera de ver la vida.

En conversación con Ángel De Brito para LAM (América), Alfano reflexionaba entonces sobre las situaciones límite y su operación de tiroides. “Cuando me lo dijeron fue una bomba en la cabeza. Te dan un martillazo porque son esas cosas que uno piensa que le pasan a otro. Decís ‘esto es un universo paralelo’”, aseguró, y explicó que todo sucedió de manera muy repentina.

Graciela Alfano afrontó graves problemas de salud el año pasado

En menos de una semana, le detectaron el tumor y entró al quirófano: “Todos los estudios me daban bien y el médico me dijo: ‘Gracias a que te cuidás tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se veía en los estudios. Gracias a eso también podés salir mucho mejor’”.

“Esto de verdad te mueve toda la estantería, pero al mismo tiempo le perdés el miedo a morir, sabés que te va a pasar, ya tu cuerpo sintió que esto en algún momento va a pasar”, manifestó la artista y agregó: “Yo salí en un estado de equilibrio, de alivio, de estar bien con lo que me toque”.

